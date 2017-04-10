За период с 1 по 8 апреля Украина закачала в подземные хранилища (ПХГ) 82,503 млн куб. м природного газа (разница между нетто-закачкой и нетто-отбором), увеличив тем самым запасы на 1% до 8 307,1 млн куб. м.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора ГТС, передают Українські Новини.

По состоянию на 8 апреля, в ПХГ находилось 8 307,1 млн куб. м газа, что на 1,6%, или на 136,39 млн куб. м меньше, чем на 8 апреля 2016.

ПХГ заполнены на 26,8%.

За 8 дней апреля Украина импортировала 123,6 млн куб. м газа, собственная добыча за этот период составила 455,6 млн куб. м, транзит - 1,907 млрд куб. м.

Как сообщали Українські Новини, Украина в отопительный сезон 2016/2017 годов (с 12 октября по 1 апреля) использовала из подземных хранилищ 6 507,42 млн куб. м газа и закончила его (на 1 апреля) с запасами 8 224,6 млн куб. м.

9 марта "Укртрансгаз" прекращал отбор газа и начинал его закачку, а во второй половине марта балансировал, периодически возобновляя отбор.

Самые низкие запасы газа в ПХГ в отопительном сезоне 2016/2017 были зафиксированы 22 марта - 8 100,43 млн куб. м.

Поскольку с 1 апреля предприятия ТКЭ прекратили предоставлять услуги отопления, а НАК "Нефтегаз Украины" в несколько раз снизил импорт, отопительный сезон фактически завершился.

В отопительный сезон 2016/2017 Украина вошла с запасами газа в ПХГ 14 732,03 млн куб. м (12 октября 2016 года).

В частности, в октябре Украина использовала из ПХГ 261,06 млн куб. м, в ноябре - 909,4 млн куб. м, в декабре - 1 568,63 млн куб. м, в январе - 2 108,4 млн куб. м, в феврале - 1 571,51 млн куб. м, в марте - 88,42 млн куб. м.

В отопительный сезон 2016/2017 Украина использовала на 24,5%, или на 2 114,03 млн куб. м, меньше газа, чем в отопительный сезон 2015/2016 (тогда в было использовано 8 621,45 млн куб. м).

Технологический минимум в ПХГ - 4,7 млрд куб. м.