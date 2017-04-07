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Гройсман выступает за переформатирование Нацкомиссии по тарифам
16:26 07.04.2017 |
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает необходимым переформатировать состав Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Об этом премьер заявил на форуме в Киеве, посвященном оценке деятельности нынешнего состава правительства.
«Необходимо переформатировать НКРЭКУ, у нас дискуссии в Кабмине пока не было, но настало время вывести работу комиссии на новый уровень», – сказал он.
В частности, Гройсман считает неправильным предложенный комиссией механизм взимания с населения абонплаты за газ. По его словам, предложенная комиссией формула экономически не обоснована и только увеличивает стоимость газа для населения.
«В формуле, где 2+2=4, у них 2+2=8. Я это не поддерживаю», – сказал премьер.
Глава правительства также прокомментировал письмо членов набсовета НАК «Нафтогаз Украины», в котором говорится, что четыре члена набсовета компании готовы сложить полномочия, если не будет решен ряд проблем, в частности, это отсутствие прогресса в реформировании корпоративного управления, кризис неплатежей из-за решений правительства, невозможность подачи электронных деклараций членами набсовета, которые являются иностранцами.
«Я в СМИ вчера увидел это письмо (членов набсовета «Нафтогаза» – УНИАН). Думаю, что в свободном мире это все абсолютно нормально, но на самом деле набсовет госкомпаний, который сформирован из независимых профессионалов и который имеет полную поддержку правительства и премьер-министра, должен выполнять свои функции – наблюдательного совета и выводить компании на новый уровень», – сказал он.
Гройсман напомнил, что в прошлом году было принято решение об анбандлинге «Нафтогаза» – разделении компании по направлениям деятельности на добычу, транспортировку и трейд.
«И сегодня мы это абсолютно поддерживаем, потому что на примере «Нафтогаза» мы должны показать пример эффективного управления госкомпаниями», – сказал премьер.
Как сообщал УНИАН, 28 марта НКРЭКУ приняла новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе для населения. Согласно этому решению, с 1 апреля тариф на газ будет состоять из двух компонентов: цены газа как товара (около 6 грн за 1 куб. м) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая «абонплата»). Последняя будет рассчитываться, исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя.
По оценкам экспертов, в результате данного решения абонплата для тех потребителей, которые имеют только газовую плиту (без газового котла) и счетчик G 1,6, вырастет в среднем в 1-4 раза, а для собственников газовых плит без счетчика – увеличится в среднем в 5-8 раз. Также новая методика расчета тарифов позволит облгазам дополнительно зарабатывать около 7,7 млрд грн в год.
Данное решение вызвало критику со стороны представителей правительства, в частности, премьер-министра Владимира Гройсмана и министра социальной политики Андрея Ревы. Последний заявил, что введение абонплаты за газ повысит конечную стоимость газа для 4,5 млн украинцев. По его словам, в бюджете не предусмотрены средства для субсидирования такого повышения.
4 апреля Администрация президента опубликовала заявление Петра Порошенко, в котором говорится, что действие данного постановления НКРЭКУ должно быть приостановлено. Также президент обратился к Нацкомиссии и Кабмину с призывом прийти к согласованному решению, которое бы предусматривало неповышение тарифов. После этого НКРЭКУ заявила о том, что 10 апреля данное решение будет приостановлено на 3 месяца.
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