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Топливно-энергетический комплекс
Непринятие закона "О рынке электроэнергии" ставит под угрозу следующий отопительный период - Кистион
14:49 07.04.2017 |
Генерирующие компании - операторы теплоэлектростанций, которые используют дефицитный уголь антрацитовой группы, должны как можно скорее заключить контракты на поставку антрацита в Украину, для того чтобы успеть завезти достаточное количество топлива до начала отопительного периода 2017-2018 годов. Как сообщает пресс-служба правительства, об этом заявил вице-премьер-министр Владимир Кистион во время заседания Энергетического штаба.
"Я еще раз подчеркиваю: для того, чтобы успеть завезти необходимое количество антрацита к началу осенне-зимнего периода 2017-2018 годов, генерирующие компании должны начинать заключения контрактов как можно скорее", - сказал он.
Кистион также добавил, что для того, чтобы энергокомпании смогли выполнить контракты на поставку угля, необходимо принять закон "О рынке электрической энергии".
"Однако без соответствующего закона они не смогут выполнить эти контракты. Непринятие закона "О рынке электроэнергии" ставит под угрозу следующий отопительный период", - отметил вице-премьер.
Также он призвал Министерство инфраструктуры и Администрацию морских портов провести подготовку всей необходимой инфраструктуры (в том числе портов) для транспортировки импортного топлива.
"Обращаю внимание Мининфраструктуры и "Укравтодора" на необходимость привести в порядок дороги, которые будут использоваться для доставки угля на Луганскую ТЭС", - сказал Кистион, добавив, что уголь на эту станцию будет поставляться по автомобильным, а не ж/д дорогам.
Как сообщал УНИАН, после вступления в силу решения СНБО от 15 марта 2017 года был полностью остановлен грузоооборот с временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей. При этом дефицитный антрацит добывается только на этой территории и его ресурсов нет на подконтрольной территории, что и обуславливает дефицит этого вида топлива.
6 апреля Верховная Рада не приняла во втором чтении и отправила на повторное чтение законопроект "О рынке электрической энергии", который предусматривает введение более конкурентных отношений на энергорынке.
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