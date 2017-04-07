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Топливно-энергетический комплекс
Польша ожидает первый корабль с СПГ из США через 1-1,5 года
13:40 07.04.2017 |
Первый корабль со сжиженным природным газом (СПГ) из США может прийти в Польшу через год-полтора, вице-премьер страны, министр развития и финансов Матеуш Моравецкий в пятницу.
Он недавно вернулся из США, где встречался с американским министром энергетики Риком Перри.
"Очень вероятно, что в течение года-полтора к недавно открытому терминалу СПГ в Свиноуйсьце прибудет танкер с газом из США", - приводит слова Моравецкого "Польское радио".
Вице-премьер не скрывает, что Польша старается избавиться от существующей зависимости от российского газа. "Мы хотим диверсифицировать поставки и стать независимыми от российского газа", - сказал он.
При этом он отметил, что важнейшую роль играет цена газа. "Мы не хотим покупать за любую цену. Мы хотим иметь альтернативный путь покупки газа, но в то же время мы хотим, чтобы цена была адекватной для польских потребителей и для польской промышленности", - сказал он.
Польша ежегодно потребляет около 15 миллиардов кубометров газа, из которых 10 миллиардов поставляет "Газпром". В 2015 году на северо-западе Польши в городе Свиноуйсьце был запущен СПГ-терминал мощностью 5 миллиардов кубометров в год. В июне 2016 года правительство Польши озвучивало планы, в соответствии с которыми СПГ-терминал в Свиноуйсьце, а также газопровод, который соединит Польшу с норвежским шельфом, обеспечит Польше независимость от поставок газа "с востока" до 2022 года.
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