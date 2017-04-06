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Минфин внес правки в нормативную базу для организации таможенных складов на ПХГ и виртуального реверса
11:35 06.04.2017 |
Министерство финансов Украины внесло правки в нормативную базу необходимые для организации таможенных складов на подземных хранилищах газа (ПХГ) и виртуального реверса газа (бэкхола), сообщает пресс-служба ПАО "Укртрансгаз".
Соответствующие изменения закреплены приказом Минфина №292 от 27 февраля 2017 года.
"Такие нововведения предоставят возможность европейским партнерам заказывать у "Укртрансгаза" услуги по хранению природного газа не период до 3 лет", - отмечают в компании.
Как сообщалось, Engie и ПАО "Укртрансгаз" в октябре 2016 года подписали соглашения о сотрудничестве в транспортировке и хранении газа в украинских ПХГ.
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