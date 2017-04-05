В среду, 5 апреля, железнодорожные и автомобильные партии дизтоплива продолжили дорожать. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

Средняя стоимость дизтоплива в крупном опте выросла на 200 грн/т, - до 22 400 грн/т. Ресурс с нефтебаз подорожал на 9 коп./л, - до 19,18 грн/л.

Основным стимулом роста цен выступают европейские котировки, которые достигли месячных максимумов. Сегодня стоимость ДТ в северо- и южноевропейских портах на $15-18/т выше среднемартовских показателей.

Дорожает также трубопроводный ресурс на ст. Новоград-Волынский. Минимальные предложения здесь выросли до 22 200 грн/т, хотя 30 марта они составляли 21 600 грн/т. Всего с российским ДТ на рынок вышли пять компаний: «Е.Коннект», ЗНП-М, «Альянс Энерго Трейд», «Темиртранс-Захид» и «Анвитрейд». Диапазон их цен сузился до 22 200-22 300 грн/т.

В Черниговской области российский трубопроводный ресурс предлагает компания «Альянс Энерго Трейд» по 22 400-22 500 грн/т. ЗНГК, WOG, ОККО и «Стэнли» торгуют белорусским продуктом по 22 400-22 600 грн/т.

На юге «Альянс Энерго Трейд» продает российский ресурс в Южном и греческий в Николаеве по 22 800 грн/т.

В мелком опте дизтопливо также активно дорожает. «Анвитрейд» в среду поднял цену на 15 коп./л, - до 18,70 грн/л. Поставщики белорусского продукта на Коростене - «Фактор» и «Укрпалетсистем» - торгуют по 18,85 грн/л. На юге «Оранж Ойл» предлагает греческий ДТ по 19,20 грн/л.