Кабинет министров Украины обратился к Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) в предложением изучить вопрос о монопольном положении облгазов.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе заседания правительства в среду предложил обратиться к АМКУ: "Необходимо дать поручение Антимонопольному комитету, чтобы узнать монопольное положение на рынке газсбытов имени товарищей Фирташа (украинский бизнесмен Дмитрия Фирташа - ИФ) и Левочкина (замглавы фракции Оппозиционного блока Сергей Левочкин - ИФ)".

Премьер-министр Владимир Гройсман согласился с необходимостью обратиться к АМКУ по этому вопросу.

Перед этим группа народных депутатов из фракции Радикальной партии во главе с лидером Олегом Ляшко прибыла на заседание Кабмина с требованием разобраться с монопольным положением облгазов на рынке поставок газа населению.

"Мы ждем решения правительства выбросить коррупцию с газового рынка, чтобы украинцы из своих карманов не платили за коррупцию власти... Сегодня Фирташ, Левочкин и Бойко под прикрытием власти зарабатывают миллиарды... Я надеюсь, что правительство и премьер не только нас услышат, но и примут соответствующие решения и выбросят ненужных посредников с газового рынка, а это будет означать снижение цены на газ", - сказал О.Ляшко журналистам в Кабмине после передачи соответствующих требований премьер-министру.

