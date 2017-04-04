По словам председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия, время посещения пленарного заседания данными лицами будет определено в рабочем порядке. Он не исключил, что, возможно, кто-то из них придет в парламент в среду.
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Топливно-энергетический комплекс
Рада решила заслушать председателей НКРЭКУ, АМКУ, НАПК и ФГИ
10:58 04.04.2017 |
Верховная Рада Украины решила вызвать на пленарное заседание главу Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка, руководителя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрия Терентьева, главу НАБУ Наталью Корчак и руководителя Фонда государственного имущества Украины Игоря Билоуса.
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