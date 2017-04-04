Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предложит Кабинету министров Украины компенсировать рост платы за распределение газа для части потребителей за счет уменьшения цены газа как товара, реализуемого "Нафтогазом" для нужд населения в рамках специальных обязательств (PSO), написал глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк на своей Facebook-странице.

"Уже два года Кабмин регулирует конечную цену на природный газ для нужд населения и производства тепловой энергии для нужд населения путям возложения специальных обязанностей... НКРЭКУ обратится к Кабмину с предложением обеспечить неповышение общего счета (конечной цены) для населения", - отметил он.

Глава НКРЭКУ подчеркнул, что с переходом на абонплату за распределение газа для 54% абонентов общая платежка, наоборот уменьшиться.

Как сообщалось, НКРЭКУ 28 марта приняла решение о вводе в действие абонплаты за распределение газа.

По оценкам замначальника департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Хабатюка, введение рассчитанных НКРЭКУ ставок абонентской платы за распределение газа ведет к удорожанию соответствующих услуг в 1,5-20 раз. В первую очередь увеличение коснется потребителей, использующих газ только при приготовлении пищи.

В свою очередь, по мнению замглавы фракции БПП Ирины Луценко, в результате реализации решения НКРЭКУ, плата за распределение газа увеличиться только для 4% абонентов в пределах 50 грн и эта сумма будет компенсирована за счет уменьшения других тарифов на коммунальные услуги для таких потребителей.

