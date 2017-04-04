Добыча природного газа в Украине в январе-марте 2017 года, по оперативным данным, увеличилась на 1,3% (на 67,4 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 5 млрд 137,4 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе добыча газа ПАО "Укргазвыдобування" составила 3 млрд 695,6 млн куб. м (+0,3% к январю-марту-2016), ПАО "Укрнафта" - 311,2 млн куб. м (-6,5%), другими компаниями - 1 млрд 130,6 млн куб. м (+7,6%).

В марте-2017, в частности, добыча газа составила 1 млрд 779,4 млн куб. м (+3,4% к марту-2016), в т.ч. добыча ПАО "Укргазвыдобування" составила 1,288 млрд куб. м (+2,9%), ПАО "Укрнафта" - 105,6 млн куб. м (-5,5%), другими компаниями - 385,8 млн куб. м (+7,9%).

Как сообщалось, добыча природного газа в Украине в 2016 году увеличилась на 0,5% (на 91,1 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом - до 19 млрд 987,1 млн куб. м.

По данным Минэнергоугля, предприятия НАК "Нафтогаз Украины" в минувшем году снизили добычу газа на 0,8% (на 131,8 млн куб. м) - до 15 млрд 900,2 млн куб. м. В т.ч. числе ПАО "Укргазвыдобування" увеличило добычу газа на 0,5% (на 74,7 млн куб. м) - до 14 млрд 602,7 млн куб. м, тогда как ПАО "Укрнафта" - снизила на 13,7% (на 205,5 млн куб. м), до 1 млрд 297,5 млн куб. м.

Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в 2016-м увеличили добычу газа на 5,8% (на 222,9 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом - до 4 млрд 86,9 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

