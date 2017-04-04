Финансовые новости
- |
- 04.04.17
- |
- 02:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Украина за 3 мес. увеличила добычу газа на 1,3% - оперативные данные
12:10 03.04.2017 |
Добыча природного газа в Украине в январе-марте 2017 года, по оперативным данным, увеличилась на 1,3% (на 67,4 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 5 млрд 137,4 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе добыча газа ПАО "Укргазвыдобування" составила 3 млрд 695,6 млн куб. м (+0,3% к январю-марту-2016), ПАО "Укрнафта" - 311,2 млн куб. м (-6,5%), другими компаниями - 1 млрд 130,6 млн куб. м (+7,6%).
В марте-2017, в частности, добыча газа составила 1 млрд 779,4 млн куб. м (+3,4% к марту-2016), в т.ч. добыча ПАО "Укргазвыдобування" составила 1,288 млрд куб. м (+2,9%), ПАО "Укрнафта" - 105,6 млн куб. м (-5,5%), другими компаниями - 385,8 млн куб. м (+7,9%).
Как сообщалось, добыча природного газа в Украине в 2016 году увеличилась на 0,5% (на 91,1 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом - до 19 млрд 987,1 млн куб. м.
По данным Минэнергоугля, предприятия НАК "Нафтогаз Украины" в минувшем году снизили добычу газа на 0,8% (на 131,8 млн куб. м) - до 15 млрд 900,2 млн куб. м. В т.ч. числе ПАО "Укргазвыдобування" увеличило добычу газа на 0,5% (на 74,7 млн куб. м) - до 14 млрд 602,7 млн куб. м, тогда как ПАО "Укрнафта" - снизила на 13,7% (на 205,5 млн куб. м), до 1 млрд 297,5 млн куб. м.
Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в 2016-м увеличили добычу газа на 5,8% (на 222,9 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом - до 4 млрд 86,9 млн куб. м.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ирина Луценко стала представителем президента в Раде, сообщили в АП
|Гонтарева остается работать в Нацбанке - Герасимов
|Фракция БПП избрала своим главой Артура Герасимова - пресс-служба
|За март госбюджет перевыполнен по доходам на 13% с профицитом 7,4 млрд гривен
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Топливо в мелком опте 3 апреля перешло к подорожанию
|Совет директоров МВФ утвердил выделение Украине транша в $1 млрд
|Нефть вновь дешевеет 3 апреля на восстановлении добычи в Ливии
|Гонтарева остается работать в Нацбанке - Герасимов
|За март госбюджет перевыполнен по доходам на 13% с профицитом 7,4 млрд гривен
|Объем возмещения НДС в марте составил 9,92 млрд гривен
|Украина может покупать в США половину необходимых антрацитов - Насалик
Это интересно
|Все больше технологических стартапов занимаются космосом
|Samsung нацелилась на кинотеатры, представив 4K-дисплей с диагональю более 10 метров
|Tesla расширила возможности системы автопилотирования новых электрокаров
|Дешёвые китайские смартфоны рискуют остаться в прошлом
|Маск подтвердил, что у серийной Tesla Model 3 не будет приборной панели
|Владелец Amazon поднялся на второе место в списке богатейших людей по версии Bloomberg
|Представлены смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+