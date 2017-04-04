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Топливно-энергетический комплекс
Кабмин требует отменить абонплату за газ
07:49 03.04.2017 |
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в понедельник, 3 апреля, направит Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), официальное обращение с требованием пересмотреть решение о введении абонплаты за газ для населения.
Об этом премьер заявил в своем видеообращении, обнародованном в Facebook.
По словам Гройсмана, вчера он пообещал разобраться с абонплатой за газ, провести тщательные расчеты и посмотреть, как это повлияет на оплату за газ для каждого украинского гражданина.
«Только что я закончил совещание по этому поводу. Увеличение действительно есть и составляет в среднем в расчетах от 1,3 до 3 раз, особенно это касается тех, кто живет в многоквартирных домах», - отметил он.
При этом Гройсман заявил, что такое повышение цены на газ недопустимо.
«Ни я, ни правительство это категорически не поддерживаем. Я только что имел разговор с представителем комиссии, которая установила эту абонплату с 1 апреля. Хотя Национальная комиссия по энергетике и не подчиняется правительству и премьер-министру, но я в понедельник направлю официальное обращение. Требую, чтобы это решение было пересмотрено. Это наша принципиальная позиция!», - подчеркнул глава правительства.
Как сообщал УНИАН, 28 марта НКРЭКУ приняла новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе и населения. Согласно этому решению, с 1 апреля тариф на газ будет состоять из двух компонентов: цены газа как товара (около 6 грн за 1 куб. м) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая «абонплата»). Последняя будет рассчитываться, исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя.
По мнению некоторых экспертов, новая методика расчета приведет к росту значения абонплаты для тех категорий потребителей, которые пользуются газовыми плитами и не имеют счетчиков, а также она позволит облгазам дополнительно зарабатывать около 7,7 млрд грн в год.
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