Финансовые новости
- |
- 04.04.17
- |
- 02:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Украина в отопительный сезон 2016/2017 использовала из ПХГ 6,5 млрд куб. м и закончила его с запасами 8,2 млрд куб. м
07:41 03.04.2017 |
Украина в отопительный сезон 2016/2017 годов (с 12 октября по 1 апреля) использовала из подземных хранилищ 6 507,42 млн куб. м природного газа и закончила его (на 1 апреля) с запасами 8 224,6 млн куб. м.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.
По состоянию на 1 апреля в ПХГ находилось 8 224,6 млн куб. м, что на 3,5%, или на 297,18 млн куб. м меньше, чем на 1 апреля 2016 (тогда в ПХГ находилось 8 521,8 млн куб. м при продолжающемуся суточном отборе 20,55 млн куб. м).
9 марта "Укртрансгаз" прекращал отбор газа и начинал его закачку, а во второй половине марта балансировал, периодически возобновляя отбор.
Самые низкие запасы газа в ПХГ в отопительном сезоне 2016/2017 были зафиксированы 22 марта - 8 100,43 млн куб. м.
Поскольку с 1 апреля предприятия ТКЭ прекратили предоставлять услуги отопления, а НАК "Нефтегаз Украины" в несколько раз снизил импорт, отопительный сезон фактически завершился.
В отопительный сезон 2016/2017 Украина вошла с запасами газа в ПХГ 14 732,03 млн куб. м (12 октября 2016 года).
В частности, в октябре Украина использовала из ПХГ 261,06 млн куб. м, в ноябре - 909,4 млн куб. м, в декабре - 1 568,63 млн куб. м, в январе - 2 108,4 млн куб. м, в феврале - 1 571,51 млн куб. м, в марте - 88,42 млн куб. м.
В отопительный сезон 2016/2017 Украина использовала на 24,5%, или на 2 114,03 млн куб. м, меньше газа, чем в отопительный сезон 2015/2016 (тогда в было использовано 8 621,45 млн куб. м).
Как сообщали Українські Новини, активный отбор газа из ПХГ в отопительном сезоне 2015-2016 годов "Укртрансгаз" начал 30 октября 2015 года (тогда запасы составляли 17 064,1 млн куб. м газа) и закончил 6 апреля 2016 (с запасами 8 437,5 млн куб. м).
Технологический минимум в ПХГ - 4,7 млрд куб. м.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ирина Луценко стала представителем президента в Раде, сообщили в АП
|Гонтарева остается работать в Нацбанке - Герасимов
|Фракция БПП избрала своим главой Артура Герасимова - пресс-служба
|За март госбюджет перевыполнен по доходам на 13% с профицитом 7,4 млрд гривен
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Топливо в мелком опте 3 апреля перешло к подорожанию
|Совет директоров МВФ утвердил выделение Украине транша в $1 млрд
|Нефть вновь дешевеет 3 апреля на восстановлении добычи в Ливии
|Гонтарева остается работать в Нацбанке - Герасимов
|За март госбюджет перевыполнен по доходам на 13% с профицитом 7,4 млрд гривен
|Объем возмещения НДС в марте составил 9,92 млрд гривен
|Украина может покупать в США половину необходимых антрацитов - Насалик
Это интересно
|Все больше технологических стартапов занимаются космосом
|Samsung нацелилась на кинотеатры, представив 4K-дисплей с диагональю более 10 метров
|Tesla расширила возможности системы автопилотирования новых электрокаров
|Дешёвые китайские смартфоны рискуют остаться в прошлом
|Маск подтвердил, что у серийной Tesla Model 3 не будет приборной панели
|Владелец Amazon поднялся на второе место в списке богатейших людей по версии Bloomberg
|Представлены смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+