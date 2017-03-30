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Топливно-энергетический комплекс
Westinghouse заверяет в выполнении контракта на поставки ядерного топлива в Украину
12:28 30.03.2017 |
Westinghouse Electric Sweden, являющееся подразделением инициировавшего свое банкротство Westinghouse Electric Company (США), будет производить и поставлять ядерное топливо на шесть украинских реакторов ВВЭР-1000 согласно контракту с НАЭК "Энергоатом".
"Компания Westinghouse Швеция, которая имеет твердые финансовые позиции и не подпадает под удар банкротства, в 2017 году будет производить и поставлять ядерное топливо на шесть украинских реакторов ВВЭР-1000, согласно нашему контракту", - говорится в сообщении Westinghouse о сотрудничестве с Украиной.
В Westinghouse отмечают, что сотрудничество с Украиной является высокоприоритетным для компании, и рассчитывают на его расширение в будущем.
"Сейчас продолжаются дискуссии относительно расширения поставок топлива и предоставление услуг для Украины, что принесет взаимную выгоду и дальнейшее повышение энергетической безопасности", - говорится в сообщении.
Ранее, 29 марта, Westinghouse LLC, некоторые ее дочерние компании и филиалы подали добровольные ходатайства в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве. Эти ходатайства не касаются каких-либо операций Westinghouse в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) или региона Азии.
Как сообщалось, с целью диверсификации источников поставок ядерного топлива для украинских АЭС "Энергоатом" совместно Westinghouse в 2000 году начал реализацию проекта квалификации ядерного топлива этой фирмы. В марте 2008 года "Энергоатом" заключил с Westinghouse Electric Sweden (Швеция) коммерческий контракт на обеспечение в 2011-2015 гг. свежим ядерным топливом от трех до шести энергоблоков АЭС Украины с реакторами типа ВВЭР-1000. В 2014 году стороны договорились расширить и продлить его до 2020 года.
Westinghouse в конце апреля 2016 года объявила о расширении своего предприятия по выпуску ядерного топлива в Вестеросе (Швеция) для обеспечения растущих поставок для реакторов российского дизайна ВВЭР-1000 в Украину и другие страны Восточной Европы.
Вице-президент и управляющий директор Westinghouse Азиз Даг в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что согласно контракту, планируется поставлять ТВС-WR на два из трех блоков на Южно-Украинской АЭС (№2 и №3) и четыре из шести блоков на Запорожской АЭС (№1 и №3-5). По его словам, "Энергоатом" также имеет опцию расширить поставки помимо этих станций на Хмельницкую и Ривненскую АЭС, каждая из которых имеет по два блока ВВЭР-1000.
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Компания Westinghouse Швеция, которая имеет твердые финансовые позиции и не подпадает под удар банкротства, в 2017 году будет производить и поставлять ядерное топливо на шесть украинских реакторов ВВЭР-1000, согласно нашему контракту, - говорится в сообщении Westinghouse.
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