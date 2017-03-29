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Топливно-энергетический комплекс
Трамп подписал указ об отмене ряда введенных Обамой ограничений в сфере энергетики
08:55 29.03.2017 |
Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене распоряжений своего предшественника на посту главы государства Барака Обамы в области борьбы с климатическими изменениями.
Церемония подписания состоялась в Белом доме.
Ранее сообщалось, что в планы Д.Трампа входили отмена введенного Б.Обамой моратория на разработку новых месторождений угля, а также пересмотр плана "Чистая энергия", который предусматривает собой сокращение объемов выработки электроэнергии при помощи угля и переход на постоянное использование возобновляемых источников энергии.
Б.Обама ввел этот запрет на разработку новых месторождений в 2016 году. В свою очередь, Д.Трамп заявил, что Б.Обама развязал войну против угля, которая вылилась в сокращение рабочих мест и угрозу будущему американских шахтеров.
При этом Д.Трамп убежден, что отмена распоряжений Б.Обамы не помешает защите экологии в США.
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