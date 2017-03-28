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НКРЭКУ установила для населения и промышленности тарифы за распределение газа как плату за подсоединенную мощность
12:23 28.03.2017 |
НКРЭКУ установила для населения и промышленности тарифы за распределение газа как плату за подсоединенную мощность
Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность.
Соответствующее решение было принято на заседании комиссии, передают Українські Новини.
Новые тарифы, по сути, являются абонплатой за подключение к системе газоснабжения и оплачиваются ежемесячно на основании мощности счетчика и вне зависимости от фактического объема потребления.
В эти тарифы на распределение газа фактически заложены затраты "Укртрансгаза" на транспортировку газа магистральными газопроводами к газораспределительным системам (порядка 23% в структуре тарифа).
Для бытовых потребителей (население) тариф за распределения установлен существенно ниже тарифа для промпотребителей, с целью социальной защиты.
В течение 3 лет уровни тарифов для бытовых и небытовых потребителей будут уровнены.
Для примера, с 1 апреля тариф на распределение газа для бытовых потребителей компании "Киевоблгаз" будет составлять 2,549 коп./куб. м в час, для промышленных - 3,607 коп./куб. м в час (все тарифы без НДС)
При этом в Киеве для бытовых и небытовых потребителей ПАО "Киевгаз" тариф будет одинаковый - 1,273 коп./куб. м в час.
По информации комиссии, такая абонплата на распределение для наиболее распространенного типа счетчика (G4, 54% от общего количества абонентов и порядка 80% от общего потребления по стране) в месяц будет составлять порядка 92 гривны/месяц.
Как сообщали Українські Новини, 22 марта Кабинет Министров продлил еще на 1 год до 1 апреля 2018 года действие специальных обязательств Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" и областных газопоставляющих компаний поставлять газ населению и предприятиям теплокоммунэнерго.
Постановлением о продлении спецобязанностей регулируются только цены продажи "Нефтегазом" газа как товара (4 942 гривен/тыс. куб. м без НДС), в то время как в предыдущей редакции (действует до 1 апреля 2017 года) Кабмин определяет также предельные, конечные цены на газ для населения (6 879 гривен/тыс. куб. м с учетом всех затрат на транспортировку, налоги и торговые наценки).
Исходя из этого, с 1 апреля 2017 года произойдет разделение цены на газ для населения на цену газа как товара (4 942 гривен/тыс. куб. м плюс предельная торговая наценка газопоставляющей компании 2,5%) и платы за его транспортировку и распределение (так называемая абонплата, которую потребитель будет оплачивать регулярно, несмотря на объемы потребления).
Тарифы на услуги распределения природного газа:
|Название газораспределительной компании
|Тариф на услуги распределения газа для бытовых потребителей (населения), гривен за 1 куб. м на 1 час (без НДС)
|Тариф на услуги распределения газа для небытовых потребителей, гривен за 1 куб. м на 1 час (без НДС)
|Винницагаз
|0,02285
|0,02446
|Волыньгаз
|0,02395
|0,04095
|Гадячгаз
|0,02442
|0,02876
|Днепргаз
|0,01460
|0,05599
|Днепропетровскгаз
|0,02316
|0,05956
|Донецкоблгаз
|0,02485
|0,02735
|Житомиргаз
|0,01915
|0,05231
|Закарпатгаз
|0,03885
|0,04255
|Запорожгаз
|0,01902
|0,05866
|Ивано-Франковскгаз
|0,02433
|0,05278
|Киевгаз
|0,01273
|0,01273
|Киевоблгаз
|0,02549
|0,03607
|Кировоградгаз
|0,01716
|0,02959
|Коростышевгаз
|0,02628
|0,03913
|Кременчуггаз
|0,02011
|0,06073
|Криворожгаз
|0,02204
|0,04023
|Лубныгаз
|0,02281
|0,03798
|Луганскгаз
|0,02470
|0,09046
|Львовгаз
|0,02175
|0,04926
|Мариупольгаз
|0,01880
|0,10388
|Мелитопольгаз
|0,02396
|0,05905
|Николаевгаз
|0,02464
|0,06225
|Одессагаз
|0,02212
|0,05758
|Полтавагаз
|0,02373
|0,05143
|Ривнегаз
|0,02676
|0,04176
|Сумыгаз
|0,01895
|0,04339
|Тернопольгаз
|0,04101
|0,03154
|Тернопольгоргаз
|0,01108
|0,03087
|Тисменицагаз
|0,03548
|0,03548
|Уманьгаз
|0,02322
|0,02707
|Харьковгаз
|0,02579
|0,04465
|Харьковгоргаз
|0,01687
|0,02584
|Херсонгаз
|0,02579
|0,02833
|Хмельницкгаз
|0,02224
|0,02894
|Черкассыгаз
|0,02129
|0,06097
|Черновцыгаз
|0,02188
|0,02453
|Черниговгаз
|0,01684
|0,05769
|Шепетовкагаз
|0,01905
|0,03181
|Сирка
|-
|0,11304
|Монтажник
|0,03253
|0,03253
|Газовик
|0,05450
|0,05450
|Газпостачсервис
|0,07782
|0,07782
|Кременецкое УПРГ
|0,02835
|0,03397
|Спектргаз
|-
|1,63884
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