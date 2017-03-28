НКРЭКУ установила для населения и промышленности тарифы за распределение газа как плату за подсоединенную мощность

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии, передают Українські Новини.

Новые тарифы, по сути, являются абонплатой за подключение к системе газоснабжения и оплачиваются ежемесячно на основании мощности счетчика и вне зависимости от фактического объема потребления.

В эти тарифы на распределение газа фактически заложены затраты "Укртрансгаза" на транспортировку газа магистральными газопроводами к газораспределительным системам (порядка 23% в структуре тарифа).

Для бытовых потребителей (население) тариф за распределения установлен существенно ниже тарифа для промпотребителей, с целью социальной защиты.

В течение 3 лет уровни тарифов для бытовых и небытовых потребителей будут уровнены.

Для примера, с 1 апреля тариф на распределение газа для бытовых потребителей компании "Киевоблгаз" будет составлять 2,549 коп./куб. м в час, для промышленных - 3,607 коп./куб. м в час (все тарифы без НДС)

При этом в Киеве для бытовых и небытовых потребителей ПАО "Киевгаз" тариф будет одинаковый - 1,273 коп./куб. м в час.

По информации комиссии, такая абонплата на распределение для наиболее распространенного типа счетчика (G4, 54% от общего количества абонентов и порядка 80% от общего потребления по стране) в месяц будет составлять порядка 92 гривны/месяц.

Как сообщали Українські Новини, 22 марта Кабинет Министров продлил еще на 1 год до 1 апреля 2018 года действие специальных обязательств Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" и областных газопоставляющих компаний поставлять газ населению и предприятиям теплокоммунэнерго.

Постановлением о продлении спецобязанностей регулируются только цены продажи "Нефтегазом" газа как товара (4 942 гривен/тыс. куб. м без НДС), в то время как в предыдущей редакции (действует до 1 апреля 2017 года) Кабмин определяет также предельные, конечные цены на газ для населения (6 879 гривен/тыс. куб. м с учетом всех затрат на транспортировку, налоги и торговые наценки).

Исходя из этого, с 1 апреля 2017 года произойдет разделение цены на газ для населения на цену газа как товара (4 942 гривен/тыс. куб. м плюс предельная торговая наценка газопоставляющей компании 2,5%) и платы за его транспортировку и распределение (так называемая абонплата, которую потребитель будет оплачивать регулярно, несмотря на объемы потребления).

Тарифы на услуги распределения природного газа: