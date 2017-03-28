Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила для оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз" внутренние тарифы на услуги транспортировки природного газа для точек входа/выхода из ГТС.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии во вторник, передают Українські Новини.

Комиссия утвердила 2 тарифа для точек входа: 296,8 гривен/тыс. куб. м в сутки для входа газа в систему от газодобывающих компаний и 0 гривен/тыс. куб. м в сутки за выход из ПХГ и виртуальных точек, в которых проходит передача газа.

Тариф для точек выхода потребителей, которые напрямую подключены к магистральным газопроводам (так называемые "прямые трубы"), установлен комиссией на уровне 322,1 гривен/тыс. куб. м в сутки.

Для еще 43 виртуальных точек выхода их ГТС в газораспределительные системы облгазов тарифы дифференцированы по компаниям.

Для каждого облгаза они устанавливаются отдельно и колеблются в пределах 76,9 гривен/тыс. куб. м в сутки до 192,25 гривен/тыс. куб. м в сутки.

Новые тарифы для точек входа/выхода их ГТС будут действовать с 1 апреля.

Текущий же средневзвешенный тариф на транспортировку газа для компании "Укртрансгаз" составляет 219 гривен/тыс. куб. м.

Как сообщали Українські Новини, тарифы на транспортировку газа магистральными трансграничными трубопроводами (импорт, экспорт и транзит) для компании "Укртрансгаз" по системе "вход/выход" были установлены НКРЭКУ в конце 2015 года и действуют с 2016.

Для точек входа они установлены на уровне 12,47 долларов/тыс. куб. м, для выхода (применяются к транзиту и экспорту) тарифы на порядок выше и также дифференцированы по точкам выхода.

Тарифы для точек выхода из ГТС для виртуальных точек входа в ГРС облгазов: