Финансовые новости
- |
- 28.03.17
- |
- 13:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
НКРЭКУ утвердила для "Укртрансгаза" внутренние тарифы для точек входа/выхода из ГТС
12:19 28.03.2017 |
Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила для оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз" внутренние тарифы на услуги транспортировки природного газа для точек входа/выхода из ГТС.
Соответствующее решение было принято на заседании комиссии во вторник, передают Українські Новини.
Комиссия утвердила 2 тарифа для точек входа: 296,8 гривен/тыс. куб. м в сутки для входа газа в систему от газодобывающих компаний и 0 гривен/тыс. куб. м в сутки за выход из ПХГ и виртуальных точек, в которых проходит передача газа.
Тариф для точек выхода потребителей, которые напрямую подключены к магистральным газопроводам (так называемые "прямые трубы"), установлен комиссией на уровне 322,1 гривен/тыс. куб. м в сутки.
Для еще 43 виртуальных точек выхода их ГТС в газораспределительные системы облгазов тарифы дифференцированы по компаниям.
Для каждого облгаза они устанавливаются отдельно и колеблются в пределах 76,9 гривен/тыс. куб. м в сутки до 192,25 гривен/тыс. куб. м в сутки.
Новые тарифы для точек входа/выхода их ГТС будут действовать с 1 апреля.
Текущий же средневзвешенный тариф на транспортировку газа для компании "Укртрансгаз" составляет 219 гривен/тыс. куб. м.
Как сообщали Українські Новини, тарифы на транспортировку газа магистральными трансграничными трубопроводами (импорт, экспорт и транзит) для компании "Укртрансгаз" по системе "вход/выход" были установлены НКРЭКУ в конце 2015 года и действуют с 2016.
Для точек входа они установлены на уровне 12,47 долларов/тыс. куб. м, для выхода (применяются к транзиту и экспорту) тарифы на порядок выше и также дифференцированы по точкам выхода.
Тарифы для точек выхода из ГТС для виртуальных точек входа в ГРС облгазов:
|Название газораспределительной компании
|Тариф для точки выхода, гривен/тыс. куб. м в день
|Винницагаз
|115,35
|Волыньгаз
|153,80
|Гадячгаз
|115,35
|Днепргаз
|192,25
|Днепропетровскгаз
|153,80
|Донецкоблгаз
|153,80
|Житомиргаз
|192,25
|Закарпатгаз
|76,90
|Запорожгаз
|192,25
|Ивано-Франковскгаз
|153,80
|Киевгаз
|192,25
|Киевоблгаз
|115,35
|Кировоградгаз
|192,25
|Коростышевгаз
|192,25
|Кременчуггаз
|192,25
|Криворожгаз
|153,80
|Лубныгаз
|153,80
|Луганскгаз
|76,90
|Львовгаз
|153,80
|Мариупольгаз
|76,90
|Мелитопольгаз
|153,80
|Николаевгаз
|115,35
|Одессагаз
|192,25
|Полтавагаз
|153,80
|Ривнегаз
|115,35
|Сумыгаз
|192,25
|Тернопольгаз
|76,90
|Тернопольгоргаз
|192,25
|Тисменицагаз
|76,90
|Уманьгаз
|153,80
|Харьковгаз
|115,35
|Харьковгоргаз
|192,25
|Херсонгаз
|153,80
|Хмельницкгаз
|153,80
|Черкассыгаз
|153,80
|Черновцыгаз
|153,80
|Черниговгаз
|192,25
|Шепетовкагаз
|153,80
|Сирка
|76,90
|Монтажник
|76,90
|Газпостачсервис
|76,90
|Кременецкое УПРГ
|76,90
|Спектргаз
|76,90
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Госдолг Украины в феврале 2017г возрос на 0,78% в долларовом выражении - Минфин
|Рост дефицита торгового баланса на $1,8 млрд из-за блокады Донбасса будет нивелирован высокими ценами на экспорт, - НБУ
|Порошенко предлагает Раде ввести автоматизированный арест средств на банковских счетах
|Война под Донецком. Почему начались новые бои за Ясиноватский блокпост
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Госдолг Украины в феврале 2017г возрос на 0,78% в долларовом выражении - Минфин
|НКРЭКУ установила для населения и промышленности тарифы за распределение газа как плату за подсоединенную мощность
|НКРЭКУ утвердила для "Укртрансгаза" внутренние тарифы для точек входа/выхода из ГТС
|Рост дефицита торгового баланса на $1,8 млрд из-за блокады Донбасса будет нивелирован высокими ценами на экспорт, - НБУ
|Порошенко предлагает Раде ввести автоматизированный арест средств на банковских счетах
|НБУ констатирует отсутствие оснований для пересмотра госбюджета-2017
Это интересно
|Ford придумал подушку безопасности на потолке
|Литовский кибермошенник "выудил" из американских IT-компаний $100 миллионов
|Опубликован рейтинг стран по росту цен на жилье за 2016 год
|Голосовой помощник Bixby позволит управлять всей техникой Samsung
|В Москве сестер из Сбербанка взяли за покупкой Ferrari
|Google Maps позволит делиться с своим местонахождением и маршрутом передвижения в реальном времени
|Почему программы долгосрочного стимулирования иногда не работают