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Топливно-энергетический комплекс
СМИ: "Магистральные газопроводы" могут получить итальянского инвестора
09:58 28.03.2017 |
Инвестором для нового оператора газотранспортной системы ПАО «Магистральные газопроводы Украины» может стать итальянская компания Snam.
Об этом в своей статье для ZN.UA пишет редактор отдела экономической безопасности издания Алла Еременко.
По ее словам, участники переговорного процесса называют среди наиболее реальных претендентов в инвесторы итальянскую компанию Snam, которая заинтересована в импорте российского газа.
«По информации ZN.UA, заинтересованы в этом и словаки. Но именно итальянская компания готова инвестировать в украинскую ГТС 2 млрд долл. А главное - обеспечить загрузку украинской ГТС, которую «Газпром» грозится оставить без транзитного газа после окончания действия так называемого транзитного контракта с «Нефтегазом» 31 декабря 2019 г», - отмечает Еременко.
В то же время, автор указывает, что тесные отношения итальянского претендента с «Газпромом» сами по себе настораживают, и следует учитывать опасность того, что компания может оказаться «троянским конем» .
По информации СМИ, в октябре прошлого года две европейские компании сообщили о готовности взять в управление украинские магистральные газопроводы. Газовые компании из Италии и Словакии прислали коммерческие предложения с условиями своей деятельности в качестве оператора украинской ГТС. Для сотрудничества с ними придется выделить в отдельную структуру магистральные газопроводы.
Напомним, 1 июля 2016 года Кабмин своим постановлением №496 о реструктуризации НАК «Нефтегаз» решил создать компанию «Магистральные газопроводы Украины», которая должна стать новым оператором газотранспортной системы.
Образование нового независимого оператора газотранспортной системы позволит обеспечить отделение деятельности по транспортировке природного газа и его хранения (закачки, отбора), что является выполнением обязательств Украины перед европейским Энергетическим сообществом и условий 3-го энергетического пакета. В настоящее время формируется штатный состав и инфраструктура будущей ГТС.
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