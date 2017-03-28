Инвестором для нового оператора газотранспортной системы ПАО «Магистральные газопроводы Украины» может стать итальянская компания Snam.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет редактор отдела экономической безопасности издания Алла Еременко.

По ее словам, участники переговорного процесса называют среди наиболее реальных претендентов в инвесторы итальянскую компанию Snam, которая заинтересована в импорте российского газа.

«По информации ZN.UA, заинтересованы в этом и словаки. Но именно итальянская компания готова инвестировать в украинскую ГТС 2 млрд долл. А главное - обеспечить загрузку украинской ГТС, которую «Газпром» грозится оставить без транзитного газа после окончания действия так называемого транзитного контракта с «Нефтегазом» 31 декабря 2019 г», - отмечает Еременко.

В то же время, автор указывает, что тесные отношения итальянского претендента с «Газпромом» сами по себе настораживают, и следует учитывать опасность того, что компания может оказаться «троянским конем» .

По информации СМИ, в октябре прошлого года две европейские компании сообщили о готовности взять в управление украинские магистральные газопроводы. Газовые компании из Италии и Словакии прислали коммерческие предложения с условиями своей деятельности в качестве оператора украинской ГТС. Для сотрудничества с ними придется выделить в отдельную структуру магистральные газопроводы.

Напомним, 1 июля 2016 года Кабмин своим постановлением №496 о реструктуризации НАК «Нефтегаз» решил создать компанию «Магистральные газопроводы Украины», которая должна стать новым оператором газотранспортной системы.

Образование нового независимого оператора газотранспортной системы позволит обеспечить отделение деятельности по транспортировке природного газа и его хранения (закачки, отбора), что является выполнением обязательств Украины перед европейским Энергетическим сообществом и условий 3-го энергетического пакета. В настоящее время формируется штатный состав и инфраструктура будущей ГТС.