Украина с 18 по 25 марта (за прошлую неделю) продолжала незначительный отбор газа из подземных хранилищ и использовала за этот период 15,2 млн куб. м.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.

За период с 18 по 25 марта в ПХГ было закачано 22,73 млн куб. м (закачка происходила 23-25 марта), отобрано - 37,93 млн куб. м. (активный отбор происходил 18-20 марта).

По состоянию на 25 марта в ПХГ находилось 8 121,92 млн куб. м, что на 7,4%, или на 648,57 млн куб. м меньше, чем на аналогичную дату 2016 года (25 марта 2016 года в ПХГ находилось 8 770,5 млн куб. м при суточном отборе 59,54 млн куб. м).

ПХГ заполнены на 26,2%.

С начала отопительного периода 2016/2017 годов (с 12 октября) Украина использовала из ПХГ 6 610,1 млн куб. м, что на 20,2%, или 1 678,4 млн куб. м, меньше, чем на аналогичную дату в отопительный период 2015/2016 (тогда с 30 октября 2015 по 25 марта 2016 года из ПХГ было использовано 8 288,47 млн куб. м).

За 25 дней марта Украина импортировала 1 102,2 млн куб. м, собственная добыча за этот период составила1 434,38 млн куб. м, транзит газа - 5,321 млрд куб. м.

Как сообщали Українські Новини, 9 марта 2017 года Украина в часть хранилищ начала закачку газа, а из некоторых ПХГ продолжала незначительный отбор, закачав 3,7 млн куб. м и отобрав 0,96 млн куб. м.

13 марта "Укртрансгаз" возобновил отбор газа из ПХГ из-за роста потребления.

В отопительный сезон 2016/2017 Украина вошла с запасами газа в ПХГ 14 732,03 млн куб. м по состоянию на 12 октября 2016 года.

В октябре Украина использовала из ПХГ 261,06 млн куб. м, в ноябре - 909,4 млн куб. м, в декабре - 1 568,63 млн куб. м, в январе - 2 108,4 млн куб. м, в феврале - 1 571,51 млн куб. м, в марте - 191,11 млн куб. м.

Активный отбор газа из ПХГ в отопительном сезоне 2015-2016 годов "Укртрансгаз" начал 30 октября 2015 года (тогда запасы составляли 17 064,1 млн куб. м газа) и закончил 6 апреля 2016 (с запасами 8 437,5 млн куб. м).

Технологический минимум в ПХГ - 4,7 млрд куб. м.