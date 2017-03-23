Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), на заседании в четверг отказалась от увеличения с 1 апреля 2017 года оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию на 1% - до 1354,98 грн/МВт-ч (без НДС).

В то же время запланированного еще ранее снижения цены на 5,8% с 1 апреля также не произойдет.

Таким образом, ОРЦ на второй-четвертый квартал будет соответствовать цене первого квартала в размере 1341,57 грн/МВт-ч (без НДС).

Глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк в ходе заседания отметил, что комиссия продолжит мониторить ситуацию и в дальнейшем может вернуться к ее пересмотру.

"Если вы внимательно выслушали представление, предлагалось сделать повышение. Мы на повышение идти не будем, сегодня повышения на 1% ОРЦ не будет, потому что, по нашему мнению, в приоритете должны быть потребители, и на них эффекта от искусственно сделанной блокады не должно быть", - сказал он.

Д.Вовк также спрогнозировал, что комиссия может увеличить ОРЦ на 1,8% с июля.

Последняя редакция прогнозного баланса электроэнергии на 2017 год предусматривает потребление ТЭС и ТЭЦ страны 26 млн 541,6 тыс. тонн угля. В том числе его импорт в текущем году ожидается в объеме 5,6 млн тонн, в т.ч. во II-IV кварталах - 5,302 млн тонн.

ОРЦ влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей.

Как сообщалось, НКРЭКУ в конце апреля 2016 года начала применение нового порядка формирования прогнозной ОРЦ на электроэнергию. Новый порядок, в частности, предполагает определение цены угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки до Украины".

НКРЭКУ с 1 января 2017 года снизила ОРЦ электроэнергии на 10% (на 149,06 грн) - с 1490,63 грн/МВт-ч до 1341,57 грн/МВт-ч (без НДС). Кроме того, согласно решению регулятора, с 1 апреля ОРЦ должна быть снижена еще на 5,8% (на 77,81 грн/МВт-ч) по сравнению с первым кварталом 2017 года - до 1263,76 грн/МВт-ч. Этот уровень ОРЦ планировалось удерживать на протяжении II-IV кварталов 2017 года.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

