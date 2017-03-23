Финансовые новости
- |
- 23.03.17
- |
- 16:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
НКРЭКУ отказалась от плана увеличить оптовой рыночной цены на электроэнергию с апреля
15:00 23.03.2017 |
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), на заседании в четверг отказалась от увеличения с 1 апреля 2017 года оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию на 1% - до 1354,98 грн/МВт-ч (без НДС).
В то же время запланированного еще ранее снижения цены на 5,8% с 1 апреля также не произойдет.
Таким образом, ОРЦ на второй-четвертый квартал будет соответствовать цене первого квартала в размере 1341,57 грн/МВт-ч (без НДС).
Глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк в ходе заседания отметил, что комиссия продолжит мониторить ситуацию и в дальнейшем может вернуться к ее пересмотру.
"Если вы внимательно выслушали представление, предлагалось сделать повышение. Мы на повышение идти не будем, сегодня повышения на 1% ОРЦ не будет, потому что, по нашему мнению, в приоритете должны быть потребители, и на них эффекта от искусственно сделанной блокады не должно быть", - сказал он.
Д.Вовк также спрогнозировал, что комиссия может увеличить ОРЦ на 1,8% с июля.
Последняя редакция прогнозного баланса электроэнергии на 2017 год предусматривает потребление ТЭС и ТЭЦ страны 26 млн 541,6 тыс. тонн угля. В том числе его импорт в текущем году ожидается в объеме 5,6 млн тонн, в т.ч. во II-IV кварталах - 5,302 млн тонн.
ОРЦ влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей.
Как сообщалось, НКРЭКУ в конце апреля 2016 года начала применение нового порядка формирования прогнозной ОРЦ на электроэнергию. Новый порядок, в частности, предполагает определение цены угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки до Украины".
НКРЭКУ с 1 января 2017 года снизила ОРЦ электроэнергии на 10% (на 149,06 грн) - с 1490,63 грн/МВт-ч до 1341,57 грн/МВт-ч (без НДС). Кроме того, согласно решению регулятора, с 1 апреля ОРЦ должна быть снижена еще на 5,8% (на 77,81 грн/МВт-ч) по сравнению с первым кварталом 2017 года - до 1263,76 грн/МВт-ч. Этот уровень ОРЦ планировалось удерживать на протяжении II-IV кварталов 2017 года.
НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украина компенсирует убытки от ущерба за счет ареста российских активов на территории других стран – министр юстиции
|Рада отменила обязательное использование печатей на документах
|В центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова, его охранник и киллер ранены
|Появление Марты Борщ в качестве кандидата в аудиторы НАБУ сильно спутывает карты Юлии Тимошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|23 марта стоимость автогаза снизилась в ряде крупных и региональных сетях
|Данилюк считает возможным снижение налогов после того, как Кабмин проведет реформу налоговой
|Данилюк пока не видит возможности уволить Насирова и его команду
|Украина компенсирует убытки от ущерба за счет ареста российских активов на территории других стран – министр юстиции
|Рада отменила обязательное использование печатей на документах
|Минэнергоугля ожидает первые поставки импортного антрацита до мая
Это интересно
|LG Electronics создает собственную мобильную платежную систему
|BMW поборется с Mercedes-Benz с помощью 40 новинок
|Новый планшет Apple iPad оказался моделью 2014 года с минимальными изменениями. Но зато он дешевле
|Sony работает над технологией беспроводной передачи энергии между потребительскими устройствами
|Google поможет найти оставленную машину на парковке
|Samsung представила голосовой помощник Bixby, который впервые появится в Samsung Galaxy S8
|Названы самые дорогие мегаполисы мира по стоимости аренды