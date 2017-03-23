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Топливно-энергетический комплекс
НКРЭКУ с апреля увеличит тарифы на отпуск э/э для угольных ТЭЦ на 9,2-22,7%
14:56 23.03.2017 |
Национальная комиссия госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) увеличит тарифы на отпуск электроэнергии для теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) на 9,2-22,7%, тогда как для газовых ТЭЦ они практически не изменятся.
Решение о пересмотре уровня тарифов на отпуск электроэнергии для ТЭЦ с 1 апреля, тепловой энергии - с 1 июля 2017 года комиссия приняла на заседании в четверг.
НКРЭКУ при пересмотре тарифов ТЭЦ заложила рост цены на уголь на 26,2-26,5%. В частности, цена угля антрацитовой группы в тарифах заложена в размере 2222 грн/тонна, газовой группы - 2071 грн/тонна, тогда как при установлении тарифов для ТЭЦ в декабре 2016 года для антрацитовой группы была установлена цена 1757 грн/тонна, для газовой - 1641 грн/тонна (все - без НДС).
В НКРЭКУ отмечают, что на основании мониторинга и анализа цен на международных рынках угольной продукции в тарифах ТЭЦ на период с апреля по декабрь 2017 года учтена средняя цена угля на уровне $70,48/тонна при калорийности 6000 ккал/кг с учетом курса $26,894568 грн.
Кроме того, при расчетах тарифов ТЭЦ учтена средняя ставка фрахта на перевозку угля из портов Амстердам-Роттердам-Антверпен в украинские порты на уровне $9,84/тонна и средняя ставка перегрузки на уровне $7,19/тонна.
Таким образом, в тарифах учтена среднерыночная цена угля на европейском рынке с доставкой и разгрузкой в Украине в размере $87,51/тонна.
НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.
Тарифы на отпуск электроэнергии для угольных ТЭЦ, коп/кВт-ч:
|ТЭЦ
|действующий
|предлагаемый
|изменение, %
|Черниговская ТЭЦ
|146,91
|169,40
|15,3
|Дарницкая ТЭЦ
|145,71
|166,49
|14,3
|Сумская ТЭЦ
|145,39
|159,51
|9,7
|Краматорская ТЭЦ
|195,08
|212,99
|9,2
|ТЭЦ-2 Эсхар
|167,36
|199,52
|19,2
|Мироновская ТЭС
|174,72
|214,35
|22,7
|Черкасская ТЭЦ
|137,58
|161,60
|17,5
|Калушская ТЭЦ
|186,96
|218,70
|17,0
Тарифы на отпуск электроэнергии для газовых ТЭЦ, коп/кВт-ч:
|ТЭЦ
|действующий
|предлагаемый
|изменение, %
|Днипровская ТЭЦ
|202,94
|197,71
|-2,6
|Энергия-Новый раздел
|287,82
|286,86
|-0,3
|Энергия-Новояворивськ
|284,76
|283,70
|-0,4
|Киевэнерго
|169,92
|168,69
|-0,7
|Николаевская ТЭЦ
|220,12
|219,54
|-0,3
|Одесская ТЭЦ
|281,19
|281,87
|0,2
|Теплоэнергетик (Кропивницкий)
|278,45
|277,50
|-0,3
|Шосткинская ТЭЦ
|245,19
|243,40
|-0,7
|Харьковская ТЭЦ-5
|187,49
|182,53
|-2,6
|Херсонская ТЭЦ
|252,13
|250,46
|-0,7
|Северодонецкая ТЭЦ
|318,55
|319,97
|0,4
Данные: НКРЭКУ
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