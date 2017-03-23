Национальная комиссия госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) увеличит тарифы на отпуск электроэнергии для теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) на 9,2-22,7%, тогда как для газовых ТЭЦ они практически не изменятся.

Решение о пересмотре уровня тарифов на отпуск электроэнергии для ТЭЦ с 1 апреля, тепловой энергии - с 1 июля 2017 года комиссия приняла на заседании в четверг.

НКРЭКУ при пересмотре тарифов ТЭЦ заложила рост цены на уголь на 26,2-26,5%. В частности, цена угля антрацитовой группы в тарифах заложена в размере 2222 грн/тонна, газовой группы - 2071 грн/тонна, тогда как при установлении тарифов для ТЭЦ в декабре 2016 года для антрацитовой группы была установлена цена 1757 грн/тонна, для газовой - 1641 грн/тонна (все - без НДС).

В НКРЭКУ отмечают, что на основании мониторинга и анализа цен на международных рынках угольной продукции в тарифах ТЭЦ на период с апреля по декабрь 2017 года учтена средняя цена угля на уровне $70,48/тонна при калорийности 6000 ккал/кг с учетом курса $26,894568 грн.

Кроме того, при расчетах тарифов ТЭЦ учтена средняя ставка фрахта на перевозку угля из портов Амстердам-Роттердам-Антверпен в украинские порты на уровне $9,84/тонна и средняя ставка перегрузки на уровне $7,19/тонна.

Таким образом, в тарифах учтена среднерыночная цена угля на европейском рынке с доставкой и разгрузкой в Украине в размере $87,51/тонна.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.



Тарифы на отпуск электроэнергии для угольных ТЭЦ, коп/кВт-ч:

ТЭЦ действующий предлагаемый изменение, % Черниговская ТЭЦ 146,91 169,40 15,3 Дарницкая ТЭЦ 145,71 166,49 14,3 Сумская ТЭЦ 145,39 159,51 9,7 Краматорская ТЭЦ 195,08 212,99 9,2 ТЭЦ-2 Эсхар 167,36 199,52 19,2 Мироновская ТЭС 174,72 214,35 22,7 Черкасская ТЭЦ 137,58 161,60 17,5 Калушская ТЭЦ 186,96 218,70 17,0



Тарифы на отпуск электроэнергии для газовых ТЭЦ, коп/кВт-ч:

ТЭЦ действующий предлагаемый изменение, % Днипровская ТЭЦ 202,94 197,71 -2,6 Энергия-Новый раздел 287,82 286,86 -0,3 Энергия-Новояворивськ 284,76 283,70 -0,4 Киевэнерго 169,92 168,69 -0,7 Николаевская ТЭЦ 220,12 219,54 -0,3 Одесская ТЭЦ 281,19 281,87 0,2 Теплоэнергетик (Кропивницкий) 278,45 277,50 -0,3 Шосткинская ТЭЦ 245,19 243,40 -0,7 Харьковская ТЭЦ-5 187,49 182,53 -2,6 Херсонская ТЭЦ 252,13 250,46 -0,7 Северодонецкая ТЭЦ 318,55 319,97 0,4

Данные: НКРЭКУ