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Топливно-энергетический комплекс
В январе Украина купила ядерного топлива у российского "ТВЭЛа" на $64,9 млн, у Westinghouse - на $29,9 млн
13:52 22.03.2017 |
В январе 2017 года Украина импортировала из России (компания "ТВЭЛ") ядерного топлива на сумму 64,883 млн долларов, а также купила у компании Westinghouse (из производственных мощностей в Швеции) на 29,887 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передают Українські Новини.
Всего за январь Украина импортировала ядерного топлива на 94,769 млн долларов.
Таким образом, в марте в денежном исчислении на поставки российского топлива пришлось 68,5%, на поставки топлива Westinghouse - 31,5%.
Как сообщали Українські Новини, Украина планирует в 2017 году увеличить поставки ядерного топлива производства компании Westinghouse до 6 партий.
В 2016 году Украина увеличила в денежном исчислении импорт свежего ядерного топлива для работы атомных электростанций у компании Westinghouse в 5 раз с 32,688 млн долларов до 162,028 млн долларов, а у компании "ТВЭЛ" снизила на 36,7% с 610,883 млн долларов до 386,782 млн долларов по сравнению с импортом в 2015.
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