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Топливно-энергетический комплекс
"Нафтогаз" снизил цену газа для промпотребителей на апрель на 10%
12:34 22.03.2017 |
НАК "Нафтогаз Украины" с 1 апреля 2017 года снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 10,3% (на 878,4 грн) - до 7 тыс. 675,2 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).
Согласно пресс-релизу компании, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствуя долгов перед НАК.
Для других покупателей цена в следующем месяце уменьшится на 9,8% (на 922,8 грн) - до 8 тыс. 516,4 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).
Как сообщалось, цена на газ для промпотребителей по предоплате и без наличия долгов на январь 2016 года была установлена НАК на уровне 6,936 тыс. грн, в феврале - 6 тыс. 733,2 грн, в марте - 6,72 тыс. грн, в апреле - 6,72 тыс. грн, в мае - 5 тыс. 912,4 грн, в июне - 5 тыс. 995,2 грн, в июле - 5 тыс. 995,2 грн, в августе - 6 тыс. 555,6 грн, в сентябре - 6,036 тыс. грн, в октябре - 6 тыс. 343,2 грн, в ноябре - 7,38 тыс. грн, в декабре - 7 тыс. 780,8 грн (все - с НДС).
В январе 2017 года цена на газ для промпотребителей по предоплате и без наличия долгов была установлена НАК на уровне 7 тыс. 551,6 грн за 1 тыс. куб. м, в феврале - 9 тыс. 214,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), в марте - 8 тыс. 553,6 грн за 1 тыс. куб. м (все - с НДС).
С 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз Украины" поставляет газ промышленным потребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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