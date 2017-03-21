Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 11 по 18 марта сократились на 0,7%, или на 55 миллионов кубометров, - до 8,137 миллиарда кубометров с 8,192 миллиарда кубометров. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

По данным компании, 18 марта из хранилищ было отобрано 7,5 миллиона кубометров газа. Закачка газа не осуществлялась.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года правительство утвердило график подготовки Украины к отопительному сезону, а также определило объемы запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В отопительный сезон 2016-2017 годов Украина вошла с запасами "голубого" топлива на уровне 14,7 миллиарда кубометров.

13 марта "Укртрансгаз" сообщил, что Украина прекратила отбор газа из хранилищ и начала его закачку в режиме 4,5 миллиона кубометров в сутки.