Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG готова к завершению долгосрочного контракта с "Газпромом", срок которого истекает в 2022 году, приводит заявление компании агентство Блумберг.

"Мы чувствуем, что достаточно подготовлены к этому (завершению контракта с "Газпромом" - ред.)", - заявила компания.

Заместитель генерального директора PGNiG Мачей Вожняк сказал, что прогнозы по доходам компании на период после 2022 года подтверждают, что завершение контракта с "Газпромом" будет положительным фактором для компании. В соответствии с прогнозом ожидается, что показатель EBITDA компании увеличится до 9,2 миллиарда злотых (2,4 миллиарда долларов) с нынешних 5,6 миллиарда злотых (1,38 миллиарда долларов).

В мае 2016 года представитель польского правительства по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что после истечения долгосрочного контракта на поставку российского газа в Польшу (в 2022 году) страна не намерена взаимодействовать с "Газпромом" на долгосрочной основе, а в вопросе закупок газа у России будет руководствоваться экономической привлекательностью "голубого топлива".

Сейчас PGNiG покупает большую часть газа у российского "Газпрома". Долгосрочный контракт на поставку газа с "Газпромом" истекает в 2022 году.