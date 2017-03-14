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Топливно-энергетический комплекс
Польская PGNiG готова к завершению контракта с "Газпромом" в 2022 году
17:57 14.03.2017 |
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG готова к завершению долгосрочного контракта с "Газпромом", срок которого истекает в 2022 году, приводит заявление компании агентство Блумберг.
"Мы чувствуем, что достаточно подготовлены к этому (завершению контракта с "Газпромом" - ред.)", - заявила компания.
Заместитель генерального директора PGNiG Мачей Вожняк сказал, что прогнозы по доходам компании на период после 2022 года подтверждают, что завершение контракта с "Газпромом" будет положительным фактором для компании. В соответствии с прогнозом ожидается, что показатель EBITDA компании увеличится до 9,2 миллиарда злотых (2,4 миллиарда долларов) с нынешних 5,6 миллиарда злотых (1,38 миллиарда долларов).
В мае 2016 года представитель польского правительства по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что после истечения долгосрочного контракта на поставку российского газа в Польшу (в 2022 году) страна не намерена взаимодействовать с "Газпромом" на долгосрочной основе, а в вопросе закупок газа у России будет руководствоваться экономической привлекательностью "голубого топлива".
Сейчас PGNiG покупает большую часть газа у российского "Газпрома". Долгосрочный контракт на поставку газа с "Газпромом" истекает в 2022 году.
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