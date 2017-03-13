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Топливно-энергетический комплекс
Украина увеличила запасы газа в ПХГ на 11,3 млн куб. м с момента начала закачки 9 марта
08:55 13.03.2017 |
Украина закачала в подземные хранилища газа 11,32 млн куб. м природного газа за период с 9 по 11 марта, когда впервые с начала отопительного сезона оператор газотранспортной системы компания "Укртрансгаз" начала ежесуточно закачивать в ПХГ больше газа, чем отбирать.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора ГТС, передают Українські Новини.
За период с 9 по 11 марта в части ПХГ было отобрано 2,01 млн куб. м, закачано - 13,33 млн куб. м
По состоянию на 11 марта в ПХГ находилось 8 191,65 млн куб. м газа, что на 13,88%, или на 1 320,43 млн куб. м меньше, чем на аналогичную дату 2016 года (11 марта в ПХГ находилось 9 511,97 млн куб. м.
ПХГ заполнены на 26,5%.
За 11 дней марта Украина импортировала 479,06 млн куб. м газа, собственная добыча за этот период составила 633,5 млн куб. м, транзит - 2,33 млрд куб. м.
Как сообщали Українські Новини, 9 марта 2017 года Украина в часть хранилищ уже начала закачку газа, а из некоторых ПХГ продолжала незначительный отбор - закачано было 3,7 млн куб. м, отобрано 0,96 млн куб. м.
При этом на аналогичную дату 2016 года Украина по-прежнему осуществляла активный отбор газа - 43,01 млн куб. м/сутки.
В отопительный сезон 2016/2017 Украина вошла с запасами газа в ПХГ 14 732,03 млн куб. м (12 октября 2016) и за 148 суток отопительного сезона (по 9 марта) использовала из хранилищ 6 548,93 млн куб. м, что на 24,08%, или на 2 077,67 млн куб. м меньше, чем за весь отопительный сезон 2015/2016 годов.
В октябре Украина использовала из ПХГ 261,06 млн куб. м, в ноябре - 909,4 млн куб. м, в декабре - 1 568,63 млн куб. м, в январе - 2 108,4 млн куб. м, в феврале - 1 571,51 млн куб. м, за 9 дней марта - 129,94 млн куб. м.
Активный отбор газа из ПХГ в отопительном сезоне 2015-2016 годов "Укртрансгаз" начал 30 октября 2015 года (тогда запасы составляли 17 064,1 млн куб. м газа) и закончил 6 апреля 2016 (с запасами 8 437,5 млн куб. м).
Технологический минимум в ПХГ - 4,7 млрд куб. м.
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