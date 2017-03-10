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Топливно-энергетический комплекс
Toshiba надо решить судьбу Westinghouse до конца марта - министр финансов Японии
10:03 10.03.2017 |
Toshiba Corp. должна оперативно принять решение, будет ли ее американская атомная "дочка" Westinghouse Electric Co. искать защиты от кредиторов в соответствии с законами США о банкротстве, заявил вице-премьер и министр финансов Японии Таро Асо на пресс-конференции.
Toshiba в середине февраля объявила о потере 712,5 млрд иен ($6,2 млрд) из-за перерасхода средств в рамках текущих атомных проектов в США. При этом компания не смогла в срок, до 14 февраля, опубликовать финансовую отчетность, заявив, что проведет внутренние проверки относительно возможного неправомерного влияния руководства на бухгалтерскую отчетность, связанную с Westinghouse.
Т.Асо подтвердил, что японское правительство хочет, чтобы Toshiba прояснила все эти вопросы как можно быстрее, сообщает The Wall Street Journal. Он сказал, что компания должна до конца марта принять решение относительно возможности обращения в суд по банкротствам США.
Toshiba вступила в борьбу за Westinghouse, работающую в сфере ядерной энергетики, в 2006 году с другой японской компанией Mitsubishi Heavy Industries и одержала победу. Однако в процессе торговли цена сделки возросла с $2 млрд до $5,4 млрд, что шокировало других потенциальных покупателей.
Toshiba, история которой прослеживается с 1875 года, работает в различных сферах, включая электротехнику, электронику и энергетику. Штат корпорации превышает 167 тыс. человек по всему миру.
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