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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Третий год кряду Украина снижает объемы транзита сжиженного газа

 Иван Кудинов, НефтеРынок

В 2016 году падение составило 23,2%, или 632,3 тыс. т. Бизнесмены и госкомпании продолжают терять из-за обострения отношений Украины и России. Потоки российского сжиженного газа, как и нефти, предпочитают обходные пути, минуя наше государство.

В 2010-2013 годах объемы транзита через украинскую территорию показывали постоянное увеличение. Пиковым для страны стал 2013 год, когда транзит достиг отметки в 4 млн т. Интерес вырос настолько, что позволил украинским и зарубежным бизнесменам инвестировать в развитие инфраструктуры.

Именно на СУГ приходится основная доля в структуре топливного транзита. Перевалка сжиженных углеводородных газов через Украину всегда была привлекательной для зарубежных компаний, особенно на фоне растущего спроса в Европе и Турции. В основном через территорию Украины транзитом проходила смесь пропан-бутана технического, а также отдельные фракции пропана, бутана.

Однако из-за политических и экономических изменений в стране с 2014 года объемы транзита газа показывают постоянное снижение. В сравнении с 2013 годом в 2016-м транзит СУГ по территории Украины сократился почти вдвое, до 2,09 млн т. Это не только объемы, но и прибыль «Укрзализныци», а также экспедиторов и собственников терминалов.

После аннексии Крымского полуострова Россией Керченский рыбный порт, который до этого был главным перевалочным украинским хабом с объемами 800-900 тыс. т в год, утратил свое значение. Напомним, что в Керчи работало четыре терминала по перевалке СУГ: «Ювас-Газсервис», «ТЭС-Терминал», «АЕГаз-Терминал» и «Гермес Ойл» общей мощностью более 2 млн т газа в год. Главной причиной того, что LPG не стал поступать на полуостров, явились санкции в отношении России, из-за которых как экспортеры, так и импортеры не рискуют работать через Крым.

Сейчас, по информации газотрейдеров, в Кер­чен­ском рыбном порту на перевалку работает только терминал «Ювас-Газсервис». «АЕГаз-Терминал» и «Гермес Ойл» закрылись еще весной 2014 года, а «ТЭС-Терминал» остановил отгрузки в 2015-м. Таким образом, поставки сжиженного газа на терминалы в Керчи в 2016 году оцениваются участниками рынка на уровне 130-150 тыс. т.

2016-й - год потерь

В январе-декабре 2016 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года транзит сжиженного газа через территорию Украины снизился на 23,2%, с 2,72 млн т до 2,09 млн т, или на 632,3 тыс. т. Из этого количества 69% грузов пришлось на железнодорожные и 31% - на морские поставки. Отметим, что в 2015 году соотношение было 57% к 43%.

Третий год кряду Украина снижает объемы транзита сжиженного газа

 

В первую очередь уменьшение транзита через украинскую территорию произошло за счет сокращения транзита российского сжиженного газа. В сравнении с январем-декабрем 2015 года и аналогичным периодом 2016 года Российская Федерация уменьшила транзит СУГ по территории Украины на 35%, с 1,75 млн т до чуть более 1,14 млн т. Кроме того, сокращение происходило за счет казахстанского сжиженного газа, поставки которого уменьшились на 3,6%, до 928 тыс. т. Увеличение пришлось на поставки из Беларуси. Однако в разрезе объемов оно выглядит незначительным - с 7,3 тыс. т до 18,3 тыс. т.

В сокращении отгрузок российского LPG в Украину сыграла роль не только политическая конъюнктура, но и экономика. В последнее время логистика поставок в сторону морских терминалов России, которые с каждым годом модернизируют мощности, обходится компаниям-экспортерам дешевле. Кроме того, крупнейшие производители имеют обязательства по загрузке инфраструктуры внутри РФ. Тенденцию не может компенсировать и более низкая ставка перевалки, которую предлагают украинские терминалы, - $25-30/т.

За счет сокращения поставок из РФ в структуре отправителей ресурса по компаниям лидером стал казахстанский «Тенгизшевройл», на который приходится 44,5% всех объемов, переваливаемых через Украину. Отметим, что около 60% всего экспортного газа ТШО проходит по украинской территории.

В январе-декабре 2016 года через Украину сжиженный газ из России поставляли «Сибур», «Новатэк», «Роснефть», «Газпром», «Лукойл», «ТАИФ-НК» и другие производители. Из Казахстана эксклюзивно транзитировал СУГ «Тенгизшевройл», а из Беларуси проходил газ ГПЗ в г. Речица.

Основными экспортерами сжиженного газа из РФ являются «Сибур» и «Нова­тэк», на которые приходится около 724 тыс. т СУГ, порядка 63,4% всех объемов из РФ, транспортируемых через Украину. В основном транзитом шел сжиженный газ, произведенный на самом крупном ГПЗ в России - «Тобольск-Нефтехиме», а также на «Уралоргсинтезе».

В разрезе стран назначения на протяжении прошлого года также произошли существенные изменения. В первой половине 2016-го главным получателем товара, идущего через Украину, стала Польша (около 780 тыс. т, +8% к объемам января-декабря 2015 года), которая потеснила бессменного лидера Турцию. Отгрузки в Польшу увеличились с «Тобльск-Нефтехима», «Уралоргсинтеза», принадлежащих «Сибуру», и Пуровского завода по переработке газового конденсата «Новатэка». Отметим, что на сегодняшний день через Украину транзитом на польский рынок проходит около половины всех поставок российского и около 40% казахстанского газа.

В свою очередь отправка LPG в Турцию через украинскою территорию составила 536 тыс. т, что на 53,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном она уменьшилась за счет ухода экспортеров (прежде всего «Сибура») с украинских морских терминалов.

Кроме Турции и Польши значительные объемы сжиженного газа через Украину направлялись в Венгрию (378 тыс. т, снижение на 19,3%), Румынию (171 тыс. т, снижение на 12%), Болгарию (85 тыс. т), Словакию (60 тыс. т, снижение на 32,6%) и Молдову (47 тыс. т, снижение на 8%).

Море высохло

Самое большое сокращение приходится на морской транзит через перевалки, которые расположены на Черноморском побережье Украины. По сравнению с 2015-м в прошлом году он просел на 44,6%, с 1,17 млн т до почти 650 тыс. т.

Существенное снижение произошло вследствие ухода на новые базисы главного российского производителя - «Сибура». Так, холдинг с осени 2015 года на постоянной основе прекратил переваливать ресурс через терминал «Хим-Ойл-Транзит-Юкрейн» (мощность 700 тыс. т/г.) в Черноморске, а с апреля 2016 года прервал стабильные поставки на перевалку «Укрлоудсистем», которая находится в Одессе (мощность около 1 млн т).

По сравнению с 2015 годом транзит грузов через терминал в Черноморске сократился на 88%, до 31,2 тыс. т, а через Одессу - на 32%, с 884 тыс. т до 598 тыс. т. Отметим, что на казахстанскую СПБТ производства «Тенгизшевройла», который отправлял газ в Турцию, приходится 89% объемов «Укрлоудсистем». Сейчас казахстанская компания является эксклюзивным клиентом терминала в Одессе.

Однако количество сжиженного газа из Казахстана также будет уменьшаться. В сентябре 2016 года мировому трейдеру Vitol удалось получить часть объемов газа «Тенгизшевройла» в рамках авансового контракта с акционером компании - НК «КазМунайГаз», которая из-за экономических проблем стала искать новые маршруты сбыта своей продукции. Согласно контракту, около 20 тыс. т сжиженного газа «Тенгизшевройла» ежемесячно перенаправляется вместо Одесского порта в российский порт Тамань. Уже в середине октября таманский терминал отгрузил первый танкер со сжиженным газом «Тенгизшевройла».

В последние годы для российских компаний мощности Одессы и Черноморска (бывш. Ильичевск) из основных поэтапно перешли в разряд запасных и будут использоваться только в случае форс-мажорных обстоятельств (погодные условия либо технические неисправности на терминалах в России).

Вследствие сокращающихся объемов украинские терминалы переориентируются на прием сжиженного газа в режиме импорта. Так, в сентябре-декабре через перевалку в Черноморске в Украину было импортировано четыре танкера с египетским, шведским и казахстанским СУГ.

Кроме двух основных в Украине работает небольшой терминал «РениЛес», находящийся в Ренийском порту. В 2016 году через указанный базис в Сербию и Румынию было перегружено около 19,5 тыс. т ресурса производства Зайкинского ГПЗ «Роснефти» и конгломерата оренбургских производителей сжиженного газа, что на 2 тыс. т меньше, чем в 2015 году.

Третий год кряду Украина снижает объемы транзита сжиженного газа

 

Отметим, что на сегодняшний день в Украине реализуется еще одни проект по строительству терминала в порту Измаил, который рассчитан на перевалку сжиженного газа по Дунаю в Румынию и страны Балканского полуострова.

«Сибур» во главе

В отличие от украинских, российские терминалы в 2016 году продолжали наращивать объемы перевалки, как вследствие общего увеличения производства СУГ в стране, так и за счет разворота поставок в Украину.

Например, в 2016 году компания ОТЭКО, которая управляет терминалом на Тамани, увеличила перевалку сжиженного газа на 29%, до 657 тыс. т. Уже в начале 2017 года правительство РФ утвердило распоряжение о расширении морского порта Тамань. Документ, в частности, учитывает планы ОТЭКО по строительству причального комплекса сжиженных углеводородных газов общей мощностью 3,5 млн т в год.

В свою очередь в 2016 году перевалка сжиженного газа через крупнейший терминал «Усть-Луга» увеличилась на 29%, до 1,84 млн т, прежде всего за счет объемов компании «Сибур», у которой усть-лужский терминал в приоритете по загрузке.

Впрочем, динамика увеличения может измениться для некоторых перевалочных комплексов. «Сибур» намерен сокращать объемы перевалки газа в связи с увеличением выпуска нефтехимии. Главным образом это связано со строительством «ЗапСибНефтехима», запуск которого запланирован на 2020 год. Завод станет крупнейшим нефтехимическим предприятием в России, что скажется на экспортном потенциале компании. «На экспорт мы в первую очередь будем загружать терминал в Усть-Луге (мощности 2,5 млн т СУГ в год), где у нас обязательства по объемам. По другим направлениям, таким как сухопутные через Украину и Беларусь, а также морские через порты Черного моря, поставки будут уменьшаться», - сообщили НефтеРынку представители «Сибура» в декабре 2016 года.

Польша вытягивает поставки

На фоне морского в январе-декабре 2016 года сухопутный транзит через территорию Украины продемонстрировал меньшее снижение. На газ, который выходил из страны в цистернах, пришлось почти 1,44 млн т, что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

В разрезе пограничных переходов прирост на 8%, до 691 тыс. т, показал «Изов - Грубешов» в Волынской области. Более 70% сжиженного газа, прошедшего через «Изов», было российского происхождения с паспортами «Сибура», «Новатэка» и «Газпрома». Остальная часть пришлась на казахстанский «Тенгизшевройл». От данного пункта широкая колея уходит в глубь Польши почти на 400 км, до ст. Славкув - Полудневы (Верхнесилезский промышленный район), где расположены ключевые польские терминалы по хранению LPG.

Широкое полотно в глубь Польши проложено и на ст. Ягодин Волынской области. Через переход «Ягодин - Дорохуск» в 2016 году в адрес польских трейдеров перевалили около 89 тыс. т СУГ, который в основном произвели «Тобольск-Нефтехим» «Сибура», Пуровский ЗПГ «Новатэка» и Сосногорский ГПЗ «Газпрома», а это на 9% больше, чем в 2015 году.

Ключевым пунктом в системе украинского сухопутного транзита является Закарпатская область. Главным хабом в этом регионе выступает ст. Батьёво, откуда по широкой колее без перегруза в евроцистерны ресурс направляется в Венгрию. За 10 месяцев 2016 года через переход «Батьёво - Эпрешко» поставки сократились на 26%, до 270 тыс. т, в первую очередь за счет уменьшения отгрузок «Сибуром». Кроме газа крупнейшего производителя РФ, в цистернах венгерским трейдерам отгружали российский СУГ «Роснефти», «Газпрома» и «ТАИФ-НК», а также ресурс «Тенгизшевройла».

Без перегруза сжиженный газ направляется в сторону Словакии и через переход «Ужгород - Матевце». За прошлый год объемы данного базиса сократились на 67%, с 47 тыс. т до 15,7 тыс. т, за счет снижения грузов, отправляемых «Сибуром».

За 12 месяцев сжиженный газ в Европу также переваливался через базисы «Чоп - Захонь» (Венгрия) и «Чоп - Чиерна» (Словакия). Объемы на переходе из Чопа в сторону венгерской Захони снизились на 5%, до 120 тыс. т, а в направлении словацкой Чиерны увеличились на 7%, до 44,4 тыс. т. К этим переходам подведены узкоколейные железнодорожные пути, ведущие к терминалам по перегрузке газа в евроцистерны.

На сегодняшний день в Закарпатье функционируют три терминала, которые предоставляют услуги перевалки европейским компаниям. Возле пгт Ключарки находится «Петро Карбо Хем» (220 тыс. т/г.), вблизи пгт Страбичево - терминал компании «Надежда» (162 тыс. т/г.) и непосредственно в самом Батьёво - «Карпаты» (100 тыс. т/г.). Эти терминалы переваливают СУГ в Словакию, Венгрию и Румынию. В основном компании работают на упомянутых узкоколейных пунктах «Чоп - Захонь» и «Чоп - Чиерна». Во время ценовых скачков на украинском рынке эти терминалы используются для реэкспорта российского и казахстанского СУГ, а также импорта сжиженного газа из Западной Европы.

Грузооборот ширококолейных грузов уменьшился на таможенном пункте «Дьяково - Халмеу», ведущем в Румынию. За полгода сокращение составило почти 32,4%, с 71,7 тыс. т до 48,5 тыс. т, вследствие уменьшения объемов «Тенгизшевройлом». В свою очередь перевалка через ст. Вадул - Сирет (Черновицкая область), откуда ресурс также поступает в Румынию, увеличилась почти на 30,4%, с 32,7 тыс. т до 42,7 тыс. т, прежде всего за счет дополнительных объемов казахстанского газа, которые перенаправились с перехода «Дьяково - Халмеу».

На ренийском сухопутном направлении, ведущем в Румынию, наблюдалось сокращение поставок. За отчетный период транзит ресурса «Роснефти» и «Газпрома» сократился на 35%, до 67,8 тыс. т, которые через молдавскую ст. Джурджулешты отравлялись в румынский Галац.

Сухопутные направления, по которым газ шел в Молдову, демонстрировали разнонаправленную динамику, главным образом связанную с рокировкой погранпереходов. Так, рост объемов с 25 до 31,2 тыс. т показал переход «Могилев-Подольский - Вэлчинец». В то же время загруженность базиса «Кучурган - Новосавицкая» пропорционально уменьшилась, с 28,2 до 18 тыс. т.

Таким образом, уже третий год подряд Украина теряет в объемах транзита сжиженного газа. В 2016 году наибольшее снижение показали морские маршруты. В настоящее время наметилась тенденция переориентации российских производителей на новые базисы в обход украинской территории вследствие как политической, так и экономической конъюнктуры.

По всей вероятности, в 2017 году процент снижения транзитных потоков сжиженного газа через территорию Украины будет еще больше.
 

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03.03 Об­зор вто­рич­но­го рын­ка жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

03.03 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

01.03 Стро­и­тель­ство транс­порт­ной раз­вяз­ки на Шу­ляв­ке нач­нет­ся в кон­це го­да - Клич­ко

28.02 Об­ва­лив­ший­ся мост на Шу­ляв­ке станет сим­во­лом без­дей­ствия Клич­ко

27.02 Же­то­ны в ки­ев­ском мет­ро бу­дут изъ­яты из обо­ро­та до кон­ца го­да

24.02 В Ки­е­ве боль­ше не бу­дут де­лать ямоч­ный ре­монт до­рог

23.02 В Ки­е­ве не спе­шат вы­во­дить из те­ни пар­ко­воч­ный биз­нес

22.02 Ки­ев­ля­нам от­кро­ют но­вые дан­ные о стро­я­щем­ся жи­лье

21.02 Па­е­вые взно­сы за­строй­щи­ков Ки­е­ва в 2016г вы­рос­ли вдвое

16.02 Укра­и­на в "Ин­дек­се эко­но­ми­че­ской сво­бо­ды-2017" при­ба­ви­ла 1,3 бал­ла, но опу­сти­лась на 166-е ме­сто

16.02 Ки­ев на­ме­рен до­го­во­рить­ся с При­ват­бан­ком о со­зда­нии вир­ту­аль­ной кар­точ­ки ки­ев­ля­ни­на

10.02 Ко­мис­сия Ки­ев­со­ве­та под­дер­жа­ла идею пе­ре­име­но­ва­ния стан­ции сто­лич­но­го мет­ро "Петровка" в "Почайну"

07.02 В при­го­ро­де Ки­е­ва про­блем­ным мо­жет ока­зать­ся каж­дый пя­тый стро­я­щий­ся дом

06.02 Бор­ща­гов­скую ли­нию ки­ев­ско­го ско­рост­но­го трам­вая мо­гут про­длить до ст. мет­ро "Дво­рец спорта" - КГГА

02.02 Но­вое пред­ло­же­ние офи­сов Ки­е­ва в 2016г со­ста­ви­ло 38 тыс. кв. м, ва­кант­ность сни­зи­лась до 14,4% - Colliers International

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07.03 Суд ООН при­мет ре­ше­ние в поль­зу Укра­и­ны, сле­ду­ю­щим бу­дет МУС - ми­нистр Пет­рен­ко

07.03 Свет­ло­дар­ская ду­га. По­че­му тер­ро­ри­сты сно­ва ле­зут впе­ред

07.03 Крым при­ну­ди­тель­но вы­ку­пит иму­ще­ство стре­лоч­но­го за­во­да у аф­фи­ли­ро­ван­ных с Ах­ме­то­вым фирм

07.03 Ма­ри­у­поль­ское на­прав­ле­ние. По­че­му ак­ти­ви­зи­ро­ва­лись бои под Пи­ку­за­ми

07.03 "Отжим" Дон­бас­са: По­че­му гла­ва­ри "Л-ДНР" остав­ля­ют Ах­ме­то­ва вла­дель­цем пред­при­я­тий

07.03 Суд от­пра­вил На­си­ро­ва под стра­жу с аль­тер­на­ти­вой вне­се­ния за­ло­га в 100 млн грн

06.03 САП за­яв­ля­ет о на­ли­чии у На­си­ро­ва граж­дан­ства Ве­ли­ко­бри­та­нии и Вен­грии

06.03 Уго­лов­ные про­из­вод­ства по по­до­зре­нию Ива­ню­щен­ко объ­еди­не­ны, до­су­деб­ное рас­сле­до­ва­ние про­дол­жа­ет­ся – Ген­про­ку­ра­ту­ра

06.03 Как за день­ги ком­па­нии "Россия" Пин­чук финан­си­ро­вал бан­де­ров­цев и Клин­тон

06.03 Иск в Га­а­ге. По­че­му Укра­и­на об­ви­ня­ет Рос­сию лишь в ра­сиз­ме и финан­си­ро­ва­нии тер­ро­риз­ма

06.03 Как "блокадники" Се­мен­чен­ко про­иг­ра­ли Ко­но­топ­скую бит­ву

06.03 По­до­зре­ние На­си­ро­ву бы­ло вру­че­но в рам­ках за­ко­на - НАБУ

06.03 Центр про­ти­во­дей­ствия кор­руп­ции по­дал в суд на СБУ из-за за­сек­ре­чи­ва­ния де­кла­ра­ций долж­ност­ных лиц

06.03 Укра­и­на про­сит при­ме­нить вре­мен­ные ме­ры про­тив Рос­сии для за­щи­ты граж­дан­ско­го на­се­ле­ния

06.03 Вы­ход­ные в АТО. "Гибриды" без­успеш­но ко­пи­ру­ют так­ти­ку пол­зу­че­го на­ступ­ле­ния

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07.03 Mercedes-Benz по­стро­ил 805-силь­но­го кон­ку­рен­та Porsche Panamera

07.03 Volkswagen по­ка­зал на ав­то­са­лоне в Же­не­ве бес­пи­лот­ный про­то­тип Sedric

07.03 Вир­джи­ния ста­ла пер­вым шта­том США, где раз­ре­ши­ли ис­поль­зо­вать бес­пи­лот­ные ко­лёс­ные ро­бо­ты для до­став­ки то­ва­ров

07.03 Три вред­ных при­выч­ки, из-за ко­то­рых вас не по­вы­сят на ра­бо­те

07.03 Honda по­ка­за­ла но­вый 320-силь­ный Civic Type R

07.03 Volkswagen пред­ста­вил ку­пе­об­раз­ный се­дан Arteon

06.03 Ком­па­ния Bugatti со­бра­ла пер­вые три ги­пер­ка­ра Chiron

06.03 Спе­ци­а­ли­сты Panasonic на­учи­лись из­ме­рять пульс по ви­део

06.03 Accenture: В те­че­ние 10 лет у каж­дой двух­ты­сяч­ной круп­ной ком­па­нии ми­ра не оста­нет­ся штат­ных со­труд­ни­ков, за ис­клю­че­ни­ем ру­ко­во­ди­те­лей

06.03 Фран­цуз­ский ав­то­кон­церн PSA объ­явил о по­куп­ке Opel

06.03 Ком­па­ния Goodix пер­вой встро­и­ла дак­ти­ло­ско­пи­че­ский дат­чик в дис­плей AMOLED

03.03 Lenovo вернет ми­ру бренд Motorola через две не­де­ли по­сле от­ка­за от не­го

03.03 Panasonic пред­ста­ви­ла сол­неч­ную па­нель для кры­ши Toyota Prius Prime

03.03 Крос­со­вер пре­ми­ум-клас­са Range Rover Velar пол­но­стью рас­сек­ре­чен

02.03 Huawei об­ду­мы­ва­ет со­зда­ние вы­шек со­то­вой свя­зи, спо­соб­ных бес­про­вод­но за­ря­жать дро­ны

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07.03 Три вред­ных при­выч­ки, из-за ко­то­рых вас не по­вы­сят на ра­бо­те

06.03 Accenture: В те­че­ние 10 лет у каж­дой двух­ты­сяч­ной круп­ной ком­па­нии ми­ра не оста­нет­ся штат­ных со­труд­ни­ков, за ис­клю­че­ни­ем ру­ко­во­ди­те­лей

01.03 Как най­ти ин­те­рес­ные идеи для биз­не­са

27.02 До­би­ва­е­тесь по­вы­ше­ния? Сна­ча­ла по­го­во­ри­те с ком­пью­те­ром

23.02 Что пло­хо­го в том, чтобы укра­шать свое ра­бо­чее ме­сто?

22.02 Как за­ра­бо­тать на еде, ни­че­го не го­то­вя

20.02 Билл Гейтс пред­ло­жил вве­сти на­лог на труд ро­бо­тов

17.02 Apple де­ся­тый раз под­ряд воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых ува­жа­е­мых ком­па­ний

17.02 Как Йо­си­ко Си­но­ха­ра за­ра­бо­та­ла мил­ли­ард дол­ла­ров

15.02 YouTube рас­торг кон­тракт с са­мым бо­га­тым ви­де­об­ло­ге­ром вслед за Disney

15.02 Слиш­ком боль­шая зар­пла­та — при­чи­на, из-за ко­то­рой Google по­ки­ну­ли ве­те­ра­ны, ра­бо­тав­шие над про­ек­том бес­пи­лот­но­го ав­то­мо­би­ля

10.02 Хо­ти­те за­ра­ба­ты­вать боль­ше? Ра­бо­тай­те мень­ше

08.02 Сте­ре­гу­щий день­ги: Фран­сис­ко Фер­нан­дес от­ве­ча­ет за со­хран­ность при­мер­но 4 трлн дол­ла­ров

07.02 Луч­шая ав­то­мо­биль­ная ре­кла­ма фина­ла NFL

01.02 Google обо­гна­ла Apple и ста­ла са­мым до­ро­гим брен­дом в ми­ре в 2016 г. - Brand Finance

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