Иван Кудинов, НефтеРынок

В 2016 году падение составило 23,2%, или 632,3 тыс. т. Бизнесмены и госкомпании продолжают терять из-за обострения отношений Украины и России. Потоки российского сжиженного газа, как и нефти, предпочитают обходные пути, минуя наше государство.

В 2010-2013 годах объемы транзита через украинскую территорию показывали постоянное увеличение. Пиковым для страны стал 2013 год, когда транзит достиг отметки в 4 млн т. Интерес вырос настолько, что позволил украинским и зарубежным бизнесменам инвестировать в развитие инфраструктуры.

Именно на СУГ приходится основная доля в структуре топливного транзита. Перевалка сжиженных углеводородных газов через Украину всегда была привлекательной для зарубежных компаний, особенно на фоне растущего спроса в Европе и Турции. В основном через территорию Украины транзитом проходила смесь пропан-бутана технического, а также отдельные фракции пропана, бутана.

Однако из-за политических и экономических изменений в стране с 2014 года объемы транзита газа показывают постоянное снижение. В сравнении с 2013 годом в 2016-м транзит СУГ по территории Украины сократился почти вдвое, до 2,09 млн т. Это не только объемы, но и прибыль «Укрзализныци», а также экспедиторов и собственников терминалов.

После аннексии Крымского полуострова Россией Керченский рыбный порт, который до этого был главным перевалочным украинским хабом с объемами 800-900 тыс. т в год, утратил свое значение. Напомним, что в Керчи работало четыре терминала по перевалке СУГ: «Ювас-Газсервис», «ТЭС-Терминал», «АЕГаз-Терминал» и «Гермес Ойл» общей мощностью более 2 млн т газа в год. Главной причиной того, что LPG не стал поступать на полуостров, явились санкции в отношении России, из-за которых как экспортеры, так и импортеры не рискуют работать через Крым.

Сейчас, по информации газотрейдеров, в Кер­чен­ском рыбном порту на перевалку работает только терминал «Ювас-Газсервис». «АЕГаз-Терминал» и «Гермес Ойл» закрылись еще весной 2014 года, а «ТЭС-Терминал» остановил отгрузки в 2015-м. Таким образом, поставки сжиженного газа на терминалы в Керчи в 2016 году оцениваются участниками рынка на уровне 130-150 тыс. т.

2016-й - год потерь

В январе-декабре 2016 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года транзит сжиженного газа через территорию Украины снизился на 23,2%, с 2,72 млн т до 2,09 млн т, или на 632,3 тыс. т. Из этого количества 69% грузов пришлось на железнодорожные и 31% - на морские поставки. Отметим, что в 2015 году соотношение было 57% к 43%.

В первую очередь уменьшение транзита через украинскую территорию произошло за счет сокращения транзита российского сжиженного газа. В сравнении с январем-декабрем 2015 года и аналогичным периодом 2016 года Российская Федерация уменьшила транзит СУГ по территории Украины на 35%, с 1,75 млн т до чуть более 1,14 млн т. Кроме того, сокращение происходило за счет казахстанского сжиженного газа, поставки которого уменьшились на 3,6%, до 928 тыс. т. Увеличение пришлось на поставки из Беларуси. Однако в разрезе объемов оно выглядит незначительным - с 7,3 тыс. т до 18,3 тыс. т.

В сокращении отгрузок российского LPG в Украину сыграла роль не только политическая конъюнктура, но и экономика. В последнее время логистика поставок в сторону морских терминалов России, которые с каждым годом модернизируют мощности, обходится компаниям-экспортерам дешевле. Кроме того, крупнейшие производители имеют обязательства по загрузке инфраструктуры внутри РФ. Тенденцию не может компенсировать и более низкая ставка перевалки, которую предлагают украинские терминалы, - $25-30/т.

За счет сокращения поставок из РФ в структуре отправителей ресурса по компаниям лидером стал казахстанский «Тенгизшевройл», на который приходится 44,5% всех объемов, переваливаемых через Украину. Отметим, что около 60% всего экспортного газа ТШО проходит по украинской территории.

В январе-декабре 2016 года через Украину сжиженный газ из России поставляли «Сибур», «Новатэк», «Роснефть», «Газпром», «Лукойл», «ТАИФ-НК» и другие производители. Из Казахстана эксклюзивно транзитировал СУГ «Тенгизшевройл», а из Беларуси проходил газ ГПЗ в г. Речица.

Основными экспортерами сжиженного газа из РФ являются «Сибур» и «Нова­тэк», на которые приходится около 724 тыс. т СУГ, порядка 63,4% всех объемов из РФ, транспортируемых через Украину. В основном транзитом шел сжиженный газ, произведенный на самом крупном ГПЗ в России - «Тобольск-Нефтехиме», а также на «Уралоргсинтезе».

В разрезе стран назначения на протяжении прошлого года также произошли существенные изменения. В первой половине 2016-го главным получателем товара, идущего через Украину, стала Польша (около 780 тыс. т, +8% к объемам января-декабря 2015 года), которая потеснила бессменного лидера Турцию. Отгрузки в Польшу увеличились с «Тобльск-Нефтехима», «Уралоргсинтеза», принадлежащих «Сибуру», и Пуровского завода по переработке газового конденсата «Новатэка». Отметим, что на сегодняшний день через Украину транзитом на польский рынок проходит около половины всех поставок российского и около 40% казахстанского газа.

В свою очередь отправка LPG в Турцию через украинскою территорию составила 536 тыс. т, что на 53,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном она уменьшилась за счет ухода экспортеров (прежде всего «Сибура») с украинских морских терминалов.

Кроме Турции и Польши значительные объемы сжиженного газа через Украину направлялись в Венгрию (378 тыс. т, снижение на 19,3%), Румынию (171 тыс. т, снижение на 12%), Болгарию (85 тыс. т), Словакию (60 тыс. т, снижение на 32,6%) и Молдову (47 тыс. т, снижение на 8%).

Море высохло

Самое большое сокращение приходится на морской транзит через перевалки, которые расположены на Черноморском побережье Украины. По сравнению с 2015-м в прошлом году он просел на 44,6%, с 1,17 млн т до почти 650 тыс. т.

Существенное снижение произошло вследствие ухода на новые базисы главного российского производителя - «Сибура». Так, холдинг с осени 2015 года на постоянной основе прекратил переваливать ресурс через терминал «Хим-Ойл-Транзит-Юкрейн» (мощность 700 тыс. т/г.) в Черноморске, а с апреля 2016 года прервал стабильные поставки на перевалку «Укрлоудсистем», которая находится в Одессе (мощность около 1 млн т).

По сравнению с 2015 годом транзит грузов через терминал в Черноморске сократился на 88%, до 31,2 тыс. т, а через Одессу - на 32%, с 884 тыс. т до 598 тыс. т. Отметим, что на казахстанскую СПБТ производства «Тенгизшевройла», который отправлял газ в Турцию, приходится 89% объемов «Укрлоудсистем». Сейчас казахстанская компания является эксклюзивным клиентом терминала в Одессе.

Однако количество сжиженного газа из Казахстана также будет уменьшаться. В сентябре 2016 года мировому трейдеру Vitol удалось получить часть объемов газа «Тенгизшевройла» в рамках авансового контракта с акционером компании - НК «КазМунайГаз», которая из-за экономических проблем стала искать новые маршруты сбыта своей продукции. Согласно контракту, около 20 тыс. т сжиженного газа «Тенгизшевройла» ежемесячно перенаправляется вместо Одесского порта в российский порт Тамань. Уже в середине октября таманский терминал отгрузил первый танкер со сжиженным газом «Тенгизшевройла».

В последние годы для российских компаний мощности Одессы и Черноморска (бывш. Ильичевск) из основных поэтапно перешли в разряд запасных и будут использоваться только в случае форс-мажорных обстоятельств (погодные условия либо технические неисправности на терминалах в России).

Вследствие сокращающихся объемов украинские терминалы переориентируются на прием сжиженного газа в режиме импорта. Так, в сентябре-декабре через перевалку в Черноморске в Украину было импортировано четыре танкера с египетским, шведским и казахстанским СУГ.

Кроме двух основных в Украине работает небольшой терминал «РениЛес», находящийся в Ренийском порту. В 2016 году через указанный базис в Сербию и Румынию было перегружено около 19,5 тыс. т ресурса производства Зайкинского ГПЗ «Роснефти» и конгломерата оренбургских производителей сжиженного газа, что на 2 тыс. т меньше, чем в 2015 году.

Отметим, что на сегодняшний день в Украине реализуется еще одни проект по строительству терминала в порту Измаил, который рассчитан на перевалку сжиженного газа по Дунаю в Румынию и страны Балканского полуострова.

«Сибур» во главе

В отличие от украинских, российские терминалы в 2016 году продолжали наращивать объемы перевалки, как вследствие общего увеличения производства СУГ в стране, так и за счет разворота поставок в Украину.

Например, в 2016 году компания ОТЭКО, которая управляет терминалом на Тамани, увеличила перевалку сжиженного газа на 29%, до 657 тыс. т. Уже в начале 2017 года правительство РФ утвердило распоряжение о расширении морского порта Тамань. Документ, в частности, учитывает планы ОТЭКО по строительству причального комплекса сжиженных углеводородных газов общей мощностью 3,5 млн т в год.

В свою очередь в 2016 году перевалка сжиженного газа через крупнейший терминал «Усть-Луга» увеличилась на 29%, до 1,84 млн т, прежде всего за счет объемов компании «Сибур», у которой усть-лужский терминал в приоритете по загрузке.

Впрочем, динамика увеличения может измениться для некоторых перевалочных комплексов. «Сибур» намерен сокращать объемы перевалки газа в связи с увеличением выпуска нефтехимии. Главным образом это связано со строительством «ЗапСибНефтехима», запуск которого запланирован на 2020 год. Завод станет крупнейшим нефтехимическим предприятием в России, что скажется на экспортном потенциале компании. «На экспорт мы в первую очередь будем загружать терминал в Усть-Луге (мощности 2,5 млн т СУГ в год), где у нас обязательства по объемам. По другим направлениям, таким как сухопутные через Украину и Беларусь, а также морские через порты Черного моря, поставки будут уменьшаться», - сообщили НефтеРынку представители «Сибура» в декабре 2016 года.

Польша вытягивает поставки

На фоне морского в январе-декабре 2016 года сухопутный транзит через территорию Украины продемонстрировал меньшее снижение. На газ, который выходил из страны в цистернах, пришлось почти 1,44 млн т, что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

В разрезе пограничных переходов прирост на 8%, до 691 тыс. т, показал «Изов - Грубешов» в Волынской области. Более 70% сжиженного газа, прошедшего через «Изов», было российского происхождения с паспортами «Сибура», «Новатэка» и «Газпрома». Остальная часть пришлась на казахстанский «Тенгизшевройл». От данного пункта широкая колея уходит в глубь Польши почти на 400 км, до ст. Славкув - Полудневы (Верхнесилезский промышленный район), где расположены ключевые польские терминалы по хранению LPG.

Широкое полотно в глубь Польши проложено и на ст. Ягодин Волынской области. Через переход «Ягодин - Дорохуск» в 2016 году в адрес польских трейдеров перевалили около 89 тыс. т СУГ, который в основном произвели «Тобольск-Нефтехим» «Сибура», Пуровский ЗПГ «Новатэка» и Сосногорский ГПЗ «Газпрома», а это на 9% больше, чем в 2015 году.

Ключевым пунктом в системе украинского сухопутного транзита является Закарпатская область. Главным хабом в этом регионе выступает ст. Батьёво, откуда по широкой колее без перегруза в евроцистерны ресурс направляется в Венгрию. За 10 месяцев 2016 года через переход «Батьёво - Эпрешко» поставки сократились на 26%, до 270 тыс. т, в первую очередь за счет уменьшения отгрузок «Сибуром». Кроме газа крупнейшего производителя РФ, в цистернах венгерским трейдерам отгружали российский СУГ «Роснефти», «Газпрома» и «ТАИФ-НК», а также ресурс «Тенгизшевройла».

Без перегруза сжиженный газ направляется в сторону Словакии и через переход «Ужгород - Матевце». За прошлый год объемы данного базиса сократились на 67%, с 47 тыс. т до 15,7 тыс. т, за счет снижения грузов, отправляемых «Сибуром».

За 12 месяцев сжиженный газ в Европу также переваливался через базисы «Чоп - Захонь» (Венгрия) и «Чоп - Чиерна» (Словакия). Объемы на переходе из Чопа в сторону венгерской Захони снизились на 5%, до 120 тыс. т, а в направлении словацкой Чиерны увеличились на 7%, до 44,4 тыс. т. К этим переходам подведены узкоколейные железнодорожные пути, ведущие к терминалам по перегрузке газа в евроцистерны.

На сегодняшний день в Закарпатье функционируют три терминала, которые предоставляют услуги перевалки европейским компаниям. Возле пгт Ключарки находится «Петро Карбо Хем» (220 тыс. т/г.), вблизи пгт Страбичево - терминал компании «Надежда» (162 тыс. т/г.) и непосредственно в самом Батьёво - «Карпаты» (100 тыс. т/г.). Эти терминалы переваливают СУГ в Словакию, Венгрию и Румынию. В основном компании работают на упомянутых узкоколейных пунктах «Чоп - Захонь» и «Чоп - Чиерна». Во время ценовых скачков на украинском рынке эти терминалы используются для реэкспорта российского и казахстанского СУГ, а также импорта сжиженного газа из Западной Европы.

Грузооборот ширококолейных грузов уменьшился на таможенном пункте «Дьяково - Халмеу», ведущем в Румынию. За полгода сокращение составило почти 32,4%, с 71,7 тыс. т до 48,5 тыс. т, вследствие уменьшения объемов «Тенгизшевройлом». В свою очередь перевалка через ст. Вадул - Сирет (Черновицкая область), откуда ресурс также поступает в Румынию, увеличилась почти на 30,4%, с 32,7 тыс. т до 42,7 тыс. т, прежде всего за счет дополнительных объемов казахстанского газа, которые перенаправились с перехода «Дьяково - Халмеу».

На ренийском сухопутном направлении, ведущем в Румынию, наблюдалось сокращение поставок. За отчетный период транзит ресурса «Роснефти» и «Газпрома» сократился на 35%, до 67,8 тыс. т, которые через молдавскую ст. Джурджулешты отравлялись в румынский Галац.

Сухопутные направления, по которым газ шел в Молдову, демонстрировали разнонаправленную динамику, главным образом связанную с рокировкой погранпереходов. Так, рост объемов с 25 до 31,2 тыс. т показал переход «Могилев-Подольский - Вэлчинец». В то же время загруженность базиса «Кучурган - Новосавицкая» пропорционально уменьшилась, с 28,2 до 18 тыс. т.

Таким образом, уже третий год подряд Украина теряет в объемах транзита сжиженного газа. В 2016 году наибольшее снижение показали морские маршруты. В настоящее время наметилась тенденция переориентации российских производителей на новые базисы в обход украинской территории вследствие как политической, так и экономической конъюнктуры.

По всей вероятности, в 2017 году процент снижения транзитных потоков сжиженного газа через территорию Украины будет еще больше.