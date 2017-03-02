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Топливно-энергетический комплекс
Нафтогаз подал запрос о присоединении к делу о газопроводе OPAL
23:09 01.03.2017 |
НАК Нафтогаз Украины обратилась к Общему суду Европейского суда справедливости с запросом о приобщении к делу по иску компании PGNiG Supply & Trading (PGNiG ST), обжалующей решение Еврокомиссии от 28 октября 2016 г., которое позволяет ПАО Газпром значительно увеличить использование мощностей газопровода OPAL и увеличить объемы прокачки газа по Северному потоку. Об этом сообщает пресс-служба НАК.
В компании напомнили, что в соответствии с Уставом Европейского суда справедливости, юридическое лицо может присоединиться к делу в Европейском суде справедливости, если сможет доказать интерес в исходе дела.
Нафтогаз направил такой запрос, ссылаясь на предыдущую практику суда, а также указав потенциальные негативные последствия решения Еврокомиссии для компании. А именно: уменьшение объемов транзита природного газа по территории Украины, угроза безопасности поставок природного газа в Украину из-за прекращения газовых потоков из Польши, ухудшение конкурентной позиции Нафтогаза, неожиданная смена регуляторных и рыночных условий деятельности компании.
Присоединение Нафтогаза к делу по иску PGNiG ST позволит украинской компании представить дополнительные аргументы по делу, а также получить официальный доступ к материалам дела. Сейчас запрос Нафтогаза на вступление в дела, инициированного PGNiG ST, подлежит рассмотрению судом с учетом позиций сторон дела.
Ранее сообщалось, что 4 декабря 2016 г. PGNiG ST подала свой иск с требованием остановить выполнение решения Еврокомиссии. Компания оспаривает данное решение, поскольку оно было принято с превышением полномочий, нарушило принципы правовой определенности, защиты законных ожиданий и пропорциональности, не согласуется с принципами политики ЕС, нарушает положения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Кроме того, компания отмечает, что при принятии этого решения было неправильно применена статья 36 Директивы 2009/73 / ЕС об исключении новой газовой инфраструктуры от применения отдельных требований Третьего энергетического пакета.
23 декабря 2016 г. суд временно приостановил действие указанного решения Еврокомиссии, однако окончательное решение о его соответствии нормам права ЕС еще не принято.
PGNiG Supply & Trading принадлежит к группе компаний, которую возглавляет польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
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