Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в феврале 2017 года увеличился по сравнению с февралем 2016 года на 30% - до 7,6 миллиарда кубометров, свидетельствуют данные госкомпании "Укртрансгаз".

"С начала года транзит природного газа для стран ЕС составил 16,5 миллиарда кубометров, что на 4,2 миллиарда кубометров больше показателей прошлого года", - говорится в сообщении.

По оперативной информации центрального диспетчерского департамента, ежесуточно для нужд европейских потребителей транспортируется 226 миллионов кубометров газа.

"Несмотря на несоблюдение контрактных давлений российской стороной, Украина обеспечивает стабильные поставки газа в Европу", - прокомментировали в пресс-службе компании.

Согласно данным компании, по состоянию на утро 1 марта давление на российской пограничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа составляет 52,1 атмосферы вместо оговоренных контрактом 60 атм.

Сообщается, что в последние дни специалисты "Укртрансгаза" фиксировали существенное падение давления в российской газотранспортной системе на ГИС Суджа, до уровня 49,5 -49,7 атм.

"В рамках механизма быстрого реагирования Европейская комиссия систематически получает оперативные сообщения от "Укртрансгаза" о снижении давления на российских приграничных ГИС", - сообщили в компании.

Как сообщал УНИАН, транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 миллиарда кубометров.

Ранее национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" заявлял о систематических нарушениях "Газпромом" условий транзитного контракта по обеспечению минимально допустимого давления газа на входе в украинскую ГТС. В "Нафтогазе" предположили, что российская компания не в состоянии стабильно поддерживать давление в системе на необходимом уровне из-за неудовлетворительного состояния части российской газотранспортной инфраструктуры.

В середине декабря 2016 года "Укртрансгаз" сообщал, что из 30 дней ноября контрактное давление на газоизмерительной станции "Писаревка" выдерживалось только 12 дней, а на станции "Суджа" оно было стабильно ниже контрактных условий.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, "Газпром" обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 миллиардов кубометров природного газа. В январе-ноябре 2016 года транзит вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 73,5 миллиарда кубометров.