Импорт природного газа для нужд украинских потребителей с территории Европы в феврале 2017 года составил 1,4 млрд куб. м, что на 13% больше показателей февраля-2016, сообщил отдел связей с общественностью и прессой "Укртрансгаз".

"Всего за два месяца нового года из стран ЕС в Украину поступило 2,9 млрд куб. м голубого топлива, традиционно больше всего импортировалось по словацком газотранспортному коридору - 2,5 млрд куб. м", - говорится в релизе.

По оперативной информации центрального диспетчерского департамента, суточный объем поступлений природного газа из европейских стран составляет 50 млн куб. м.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" в марте 2017 года планирует импортировать не менее 40 млн куб м газа в сутки из Европы по словацкому направлению, а в апреле намерен существенно снизить объемы импорта.

