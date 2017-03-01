Повышение тарифов на электрическую энергию для населения на 3-30% до 90-168 коп./кВт-час вступило в силу с 1 марта.

Соответствующее решение Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) было принято еще 26 февраля 2015 года.

В частности, с 1 марта для домохозяйств, которые в месяц потребляют до 100 кВт-час цена увеличится на 26% - с 71,4 коп/кВт-час до 90 коп/кВт-час (по данным комиссии, 40% домохозяйств подпадают под эту категорию).

Для домохозяйств, которые потребляют свыше этого объема, с 1 марта тариф составит 168 коп/кВт-час (ранее потребляющие от 100 до 600 кВт-час платили 129 коп/кВт-час, свыше 600 кВт-час - 163,8 коп/кВт-час ).

Это 5-й и последний, предусмотренный этим решением, этап повышения тарифов на электроэнергию для населения

В частности, с 1 апреля 2015 года тарифы для потребителей меньше 100 кВт-час/месяц увеличились с 30,8 коп./кВт-час до 36,6 коп./кВт-час, с 1 сентября 2015 -до 45,6 коп./кВт-час, с 1 марта 2016 - до 57 коп./кВт-час, с 1 сентября 2016 - 71,4 коп./кВт-час.

Для домохозяйств, которые в месяц потребляют от 100 до 600 кВт-час, тарифы увеличивались следующим образом: с 1 апреля 2015 с 41,9 коп./кВт-час до 63 коп./кВт-час, с 1 сентября 2015 - до 78,9 коп./кВт-час, с1 марта 2016 - до 99 коп./кВт-час, с 1 сентября 2016 - до 129 коп./кВт-час.

Как сообщали Українські Новини, Президент Петр Порошенко объясняет повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги необходимостью сотрудничества Украины с международными финансовыми организациями (МФО) для обеспечения макроэкономической стабильности.