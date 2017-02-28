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Топливно-энергетический комплекс
Польша начинает строительство нового газопровода до границы с Украиной
08:44 28.02.2017 |
Польский оператор сети газопроводов компания Gaz-System выбрала исполнителя, ответственного за строительство нового газопровода Германовичи-Страхоцина, который протянется до границы с Украиной. Как сообщается на официальном сайте компании, строительством займется фирма PGNiG Technologie.
"Этот газопровод - важный элемент в деле интеграции польской газовой системы с системами Словакии и Украины", - информировала в четверг пресс-служба Gaz-System.
Его протяженность составит 72 км. Помимо строительства газопровода планируется также расширить общую инфраструктуру. Стоимость работ оценивается в 288 млн злотых ($72 млн), их завершение запланировано на 2019 год.
Сообщается также, что новый газопровод станет важной частью восточной нитки так называемого энергетического коридора Север-Юг.
"Цель проекта - укрепить энергетическую безопасность страны, модернизировать и расширить систему передачи газа на юго-востоке Польши, - утверждает польский оператор. - Эта инвестиция имеет большое значение в контексте планируемого строительства газопровода Польша-Украина, который будет пролегать между узлом в Германовиче с польской стороны и "Бильче-Волица" - с украинской.
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