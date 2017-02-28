Польский оператор сети газопроводов компания Gaz-System выбрала исполнителя, ответственного за строительство нового газопровода Германовичи-Страхоцина, который протянется до границы с Украиной. Как сообщается на официальном сайте компании, строительством займется фирма PGNiG Technologie.

"Этот газопровод - важный элемент в деле интеграции польской газовой системы с системами Словакии и Украины", - информировала в четверг пресс-служба Gaz-System.

Его протяженность составит 72 км. Помимо строительства газопровода планируется также расширить общую инфраструктуру. Стоимость работ оценивается в 288 млн злотых ($72 млн), их завершение запланировано на 2019 год.

Сообщается также, что новый газопровод станет важной частью восточной нитки так называемого энергетического коридора Север-Юг.

"Цель проекта - укрепить энергетическую безопасность страны, модернизировать и расширить систему передачи газа на юго-востоке Польши, - утверждает польский оператор. - Эта инвестиция имеет большое значение в контексте планируемого строительства газопровода Польша-Украина, который будет пролегать между узлом в Германовиче с польской стороны и "Бильче-Волица" - с украинской.