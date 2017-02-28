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Топливно-энергетический комплекс
Газпром: Цена на газ в ЕС в 2017 г составит $180-190 за тыс кубов
08:07 28.02.2017 |
Экспортная цена на газ для Евросоюза в 2017 году может составить 180-190 долларов за тысячу кубометров, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.
Представитель компании отметил, что в прошлом году Европа платила за топливо в среднем 167 долларов за тысячу кубометров.
"Европа была, есть и остается приоритетным рынком для "Газпрома", - подчеркнул Медведев, выступая на Дне инвестора "Газпрома" в Сингапуре.
По его словам, в 2016 году доля "Газпрома" на европейском рынке выросла до 34 процентов. В 2015-м этот показатель составлял 31 процент.
Медведев также рассказал, что в 2016 году российская компания увеличила объем поставок природного газа в дальнее зарубежье на 12,5% - более чем до 179,3 миллиарда кубометров, тем самым побив исторический максимум.
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