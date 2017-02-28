Экспортная цена на газ для Евросоюза в 2017 году может составить 180-190 долларов за тысячу кубометров, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

Представитель компании отметил, что в прошлом году Европа платила за топливо в среднем 167 долларов за тысячу кубометров.

"Европа была, есть и остается приоритетным рынком для "Газпрома", - подчеркнул Медведев, выступая на Дне инвестора "Газпрома" в Сингапуре.

По его словам, в 2016 году доля "Газпрома" на европейском рынке выросла до 34 процентов. В 2015-м этот показатель составлял 31 процент.

Медведев также рассказал, что в 2016 году российская компания увеличила объем поставок природного газа в дальнее зарубежье на 12,5% - более чем до 179,3 миллиарда кубометров, тем самым побив исторический максимум.