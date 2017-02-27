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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Добыча углеводородов - 2016: отрасль контрастов

 Владимир Дольник, НефтеРынок

По результатам 2016 года добыча газа в Украине достигла 20 млрд м3, что на 0,1 млрд м3 больше, чем в 2015-м. Прирост добычи газа частными компаниями составил всего 7%, что является самым низким показателем за последние шесть лет. Добыча жидких углеводородов в стране в прошлом году продолжала снижаться и составила 2,24 млн т. При этом отмечено увеличение добычи конденсата. На данный момент ее объемы составляют около 650 тыс. т в год, и это 30% всего объема добываемых жидких углеводородов. Нефтегазовую отрасль Украины всколыхнули кризис и щепетильное отношение власти к бизнесу. Но спрос на углеводороды и вера в светлое будущее двигают добывающие и сервисные компании к развитию.

Не секрет, что, помимо желания предпринимателей, двигателем развития является нормальная фискальная политика. Именно налоги стали главной темой обсуждений в минувшем году. Как известно, Верховная Рада Украины 20 декабря приняла за основу и в целом подготовленный правительством законопроект №5132 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно снижения ренты на добычу нефти из залежей на глубине до 5 000 м с 45% до 29%, а из залежей глубиной более 5 000 м - с 29% до 14%. При этом в Раде отвергли снижение ставок на добычу конденсата с выравниванием до нефтяных ставок.

Сделал это парламент умышленно или от незнания специфики добычи и процесса сертификации ресурса, пока неизвестно, но то, что в 2017 году эти фискальные горки надо выравнивать, - факт. Кроме того, в тело закона не вошла норма о введении единой стимулирующей 12%-ной ставки на добычу углеводородов из новых скважин. Но это, по всей видимости, не сильно расстроило главного бенефициара - государственную «Укргаздобычу», поскольку она и при действующем налоговом бремени довольно хорошо стоит на ногах, благо люди платят за газ. Напомним, что при действующем менеджменте произошло повышение закупочной цены на газ в три раза, с 1 590 грн до 4 849 грн за 1 тыс. м3 (без НДС).

Добыча госгигантов

Главным ньюсмейкером года стала «Укргаздобыча», на которую приходится 73% добычи газа и 20% - нефти и конденсата. По итогам года добыча газа составила 14,6 млрд м3 (+0,5%). Добыча нефти и конденсата уменьшилась на 6%. Госкомпания пробурила 70 новых скважин, общие объемы бурения достигли почти 200 тыс. м.

В 2016 году впервые госкомпания смогла продавать газ по цене близкой к рыночной, что нашло отражение в доходах УГД, которые превысили 60 млрд грн. Появились бюджеты, появились проекты. Правда, не все были нацелены на увеличение добычи, а вернее, сказался дефицит опыта в реализации таких проектов.

Основное внимание было уделено закупкам нового оборудования, привлечению внешних подрядчиков для проведения сервисных операций, а также переходу на новую систему закупок ProZorro, где компания успела стать лидером.

Среди крупнейших тендеров - объявленная в июле закупка услуг по проведению 100 операций гидроразрыва пласта (ГРП). Победили иностранные компании «Белоруснефть» и Tacrom (Румыния), каждая предложила чуть более 180 млн грн за 50 операций. Пока «Укргаздобыча» не спешит делиться данными о результатах этих работ (а тем более общими затратами на операции) - очевидно, исходя из суточной добычи хвастаться еще нечем. Кроме того, госкомпания закупила собственный флот для проведения ГРП и начала приводить в порядок колтюбинговые подразделения.

Добыча углеводородов - 2016: отрасль контрастов

 

Еще один тендер был объявлен в октябре - на привлечение внешних буровых подрядчиков для бурения 90 скважин (всего 15 лотов, по шесть скважин каждый). Начальная сумма запланированных работ - 13 млрд грн. Однако условия тендера по факту оказались дискриминационными в отношении украинских буровых компаний, так как требовалось наличие на станках подрядчика системы верхнего привода, которой на украинском рынке похвастаться могут немногие. На середину февраля 2017-го победитель тендера не определен, так как первые три позиции по ценовому предложению занимали компании, которые не смогли подтвердить техническую возможность выполнения указанных работ.

В конце 2016 года был объявлен тендер на закупку пяти буровых станков грузоподъемностью 450 т на сумму 3,55 млрд грн, а уже в феврале 2017-го - еще на 12 станков. Если компания удачно реализует все объявленные тендеры, можно будет констатировать начало конца эпохи 3D-станков, что существенно поднимет планку технологий бурения.

В прошлом году «Укргаздобыча» активно боролась за ликвидацию договоров совместной деятельности (СД). В мае был расторгнут договор с ООО «Фирма "Хас"», в августе - с ООО «Надра Геоцентр» и допсоглашение к договору СД с «Карпатнадраинвест». В ноябре разорвали СД с ООО «Природные ресурсы +», а в январе 2017 года - с ООО «Цефей». По сути, УГД удалось «отодвинуть» только компании Онищенко, тогда как главная компания по СД - «Карпатыгаз» (дочерняя структура шведской Misen Energy) - продолжает работать. Большого патриотизма в прекращении действия договоров искать не нужно: каждый новый глава УГД, НАКа или Минэнергоугля первым делом проводит ревизию «эсдэшек» под себя. Очевидно, что Олег Прохоренко и Андрей Коболев не являются пионерами в данной области (Игорь Насалик не успел - НАК «Нафтогаз Украины» переподчинили МЭРТ).

В 2016 году суммарная добыча нефти и конденсата другой крупнейшей добывающей компании - «Укрнафты» - сократилась на 9,2% (при ожидаемых 15%), до 1,5 млн т, газа - на 13,4%, до 1,3 млрд м3 (более детально об этом в НР №7 от 20.02.2017).

Основной проблемой «Укрнафты» остается сложное финансовое положение. Головная боль номер один, «историческая» задолженность 12 млрд грн по налогам, сформировалась в предыдущие годы. В 2016-м компания находилась на грани банкротства и финансирование производственных нужд было минимальным. Но при этом удалось стабилизировать добычу на уровне 4,2 тыс. т/сут.

В прошлом году «Укрнафта» пробурила шесть новых нефтяных скважин, из них четыре в рамках совместной деятельности с «Галс-К». СД «Укрнафты» и «Галс-К» практически единственный пример успешного сотрудничества государственной компании и частного добытчика. Подрядчиком по бурению выступала компания «Буровая техника».

К концу года финансовая ситуация в «Укрнафте» несколько улучшилась в связи с позитивными изменениями конъюнктуры рынка - нефть подорожала на треть. Хорошей новостью для госкомпании стало снижение ставки ренты на нефть с 45% до 29% с января 2017 года. Таким образом, «Укрнафта» сможет существенно повысить рентабельность добычи нефти и инвестировать дополнительно 1,3 млрд грн. При сложившихся обстоятельствах 2017-й может стать ключевым для компании в вопросе развития добывающих проектов, в первую очередь по части обновления оборудования (замена ЭЦН) и проведения КРС.

Остаются нерешенными вопросы с выплатами налоговой задолженности и проблемы с продлением лицензий. Летом 2015 года Госгеонедра отозвали лицензию на разработку Быткив-Бабчинского месторождения и даже после погашения всех долгов и выплат лицензию возвращать отказались. Последовало три судебных решения, которые обязывали службу выдать лицензии, однако ее руководитель Николай Бояркин под разными предлогами отказывался это делать. В 2016 году компания потеряла 5% потенциальных объемов добычи из-за простаивания мощностей на Быткив-Бабчинском (СД с «Укркарпатойл») и Леляковском (СД с «Каштан Петролуем») месторождениях.

Частных дел мастера

Совсем другими событиями запомнится минувший год частным добытчикам. 2016-й стал рекордным для частных компаний: добыча газа достигла 4,1 млрд м3, прирост составил всего 220 млн м3 (+7%). При этом в первом полугодии прирост достигал 14%, а во втором началось падение. Такая ситуация объясняется сразу несколькими негативными факторами. Во-первых, чрезмерной ставкой ренты, с которой начинался год (55%). Во-вторых, низкой ценой на газ (рухнувшей до $180). В-третьих, сложной политико-экономической конъюнктурой, а для отдельных крупных компаний, кроме всего прочего, и прямым прессингом со стороны правоохранительных органов.

Добычу газа осуществляли 50 компаний, на которые пришлось почти 28% внутренней добычи. Добыча нефти и конденсата частниками осталась на уровне 2015 года - 240 тыс. т без учета СД. Это 11% добычи нефти и конденсата в Украине.

Добыча углеводородов - 2016: отрасль контрастов

 

На Олимпе

Пальму первенства по объемам добычи среди частников в 2016 году сохранила «Нефтегаздобыча», входящая в «ДТЭК Нефтегаз». Добыча газа в 2016 году составила 1,6 млрд м3, прирост - 325 млн м3, или 25%. Также было добыто 55 тыс. т газового конденсата, прирост - 15 тыс. т, или 37%. Компания в 2016 году полностью реализовала программу бурения, при этом модернизируя собственное производство с помощью новейших технологий и, в частности, собственных ноу-хау.

В июне-августе 2016 года «Нефтегаздобыча» успешно завершила бурение трех скважин на Семиренковском месторождении в Полтавской области (скважина №71 имеет глубину 5 770 м, №73 - 5 733 м, №52 - 5 700 м, все наклонно-направленные с отходом от вертикали более 1 000 м). Бурение было осложнено горно-геологическими условиями месторождения: высокими пластовыми давлениями, температурами, большими глубинами. Суммарный дебит природного газа на них составил более 800 тыс.
м3/сут. Кроме того, в январе 2016 года компания начала бурение новой скважины №34 на Семиренковском газоконденсатном месторождении. Ее глубина составит более 5 600 м. Бурение осуществляется модернизированным станком, оснащенным системой верхнего привода, триплексными буровыми насосами мощностью 1 300 л. с. и четырехступенчатой системой очистки.

В прошлом году начата также модернизация установки подготовки газа на Мачухском газовом месторождении в соответствии с современными мировыми стандартами. Стартовало строительство новой линии подготовки газа. Мощность установки подготовки газа (УПГ) «Мачухи» в результате модернизации увеличится с 1,2 до 2 млн м3/сут. Проведение работ позволит уже в 2017 году сократить потери продукции на 21 млн м3, расходы метанола - на 360 т.

На УПГ Мачухского месторождения введена в коммерческую эксплуатацию автоматическая потоковая хроматографическая система - первая среди газодобывающих компаний Украины. Кроме того, «Нефтегаздобыча» внедрила автоматизированную систему оперативно-диспетчерского управления (АСОДУ). На установке комплексной подготовки газа на Семиренковском месторождении была введена новая конструкция компоновки газожидкостного сепаратора - авторская разработка сотрудников «ДТЭК Нефтегаз». Она повысила эффективность работы сепаратора на 7%.

В течение 2017 года компания собирается начать бурение еще двух новых поисково-разведочных скважин. Первая запланирована на Семиренковском месторождении для поиска новых залежей углеводородов на сверхбольших глубинах. Длина ее ствола составит 6 572 м, глубина по вертикали - 6 200 м. Вторая скважина будет пробурена на Мачухском месторождении на глубину 6 020 м и вскроет новую залежь углеводородов с аномально высокими пластовыми давлениями более 1 100 атмосфер.

Добыча углеводородов - 2016: отрасль контрастов

 

Инвестируя в технологии

Крупнейшая по объемам добычи Burisma Group, объединяющая семь добывающих активов, по итогам года показала результат более чем 1 млрд м3, что больше на 1%, чем в предыдущем году. Такие результаты стали следствием давления на компанию со стороны государственных и силовых органов. Также в начале прошлого года Burisma завершила приобретение 70% «КУБ-Газ» в канадской Serinus Energy.

В зачетку группы за прошлый год безусловно нужно вписать формирование современного флота бурового и сейсмического оборудования. В частности, в течение года компания приобрела флот для проведения работ по гидроразрыву пласта, начав сотрудничество с ProPetro Services, по сейсмическим работам Burisma сотрудничает с Dawson Geophysical. Также группа компаний начала работать с одним из крупнейших и старейших производителей нефтегазового оборудования - американской National Oilwell Varco (NOV).

Предполагаемый объем инвестиций в разведку, бурение и добычу составит более 3 млрд грн, а суммарная глубина скважин - около 100 км.
Уже в январе 2017 года компании Burisma начали бурение четырех новых скважин. Речь идет о Пролетарском, Карайкозивском месторождениях и Радужной площади. Три из четырех скважин будут глубже 5 000 м со сложным профилем и отклонением от вертикали на расстояние более одного километра. Еще по пяти скважинам заказаны проекты, в остальном ведутся подготовительные работы. На 15 старых скважинах планируется применение технологий для интенсификации добычи углеводородов. Суммарно по результатам 2017 года операционные компании Burisma Group планируют выйти на уровень добычи природного газа около 1,8-2 млрд м3.

Удачной в операционном плане является компания «Укрнефтебурение», которая разрабатывает Сахалинское месторождение в Харьковской области. Добыча газа в 2016 году там достигла 310 млн м3, на 30% больше, чем в предыдущем году. «Укрнефтебурение» провело 3D-сейсморазведку месторождения и начало масштабную программу бурения новых скважин и интенсификации существующих. В 2016 году введены в эксплуатацию две новые скважины, в январе 2017 года начато бурение еще одной. Всего в планах компании на 2017 год бурение не менее пяти скважин.

Четвертая по объемам добычи компания - «Гео Альянс» - в прошлом году добыла 240 млн м3, общий объем добычи сократился на 11%. В IV квартале ситуация с добычей улучшилась благодаря проведенным ремонтам на действующих скважинах. Кроме того, в III квартале компания начала бурение двух глубоких скважин, завершение ожидается в начале 2017 года. Среди других работ в 2016 году - 3D-сейсмические исследования в Луганской области и завершение строительства блока стабилизации конденсата с выделением пропан-бутана (LPG), благодаря чему «Гео Альянс» стал третьей частной добывающей компанией, имеющей собственное производство LPG.

Объемы добычи «Смарт-Холдинга», включающего три добывающие компании - «Укргазвыдобуток», «Промэнергопродукт» и Regal Petroleum, - составили 200 млн м3. Это на 10 млн м3 (или на 5%) больше, чем в 2015 году. Несмотря на положительную динамику, 2016 год для «Смарт-Холдинга» был крайне сложным. В частности, произошло несколько обысков в различных подразделениях компании, что в общем не имело значительных последствий для производственных подразделений.

Аналогичная проблема коснулась и Полтавской газонефтяной компании, «дочки» британской JKX Oil & Gas Plc. Летом прошли обыски в полтавском офисе, а позже, в январе 2017-го, еще дважды в киевском и полтавском представительствах. Добыча ПГНК продолжала сокращаться и составила 175 млн м3 газа и 150 тыс. т нефти и конденсата. В прошлом году компания не бурила новые скважины, однако ей удалось реализовать несколько эффективных проектов. Например, внедрение технологии плунжер-лифта на газовой скважине №160 Молчановского месторождения, в результате чего удвоилась добыча газа.

Группа «Горизонты», включающая пять добывающих подразделений и буровую компанию, по итогам года добыла 32 млн м3 газа, на 15% больше, чем в предыдущем году. Кроме того, открыто Колодницкое месторождение во Львовской области, где пробурено три скважины. Компания имеет значительный потенциал для наращивания добычи.

Надо отметить, что мелкие добытчики практически остановили бурение и заняли выжидательную позицию, ограничиваясь текущими ремонтами, как результат - уменьшение добычи.

Вызовы сервисного рынка

Среди частников по объему заказов темп задают Burisma, «Укрнефтебурение», «Гео Альянс» и «Нефтегаздобыча». При этом, как было отмечено ранее, компании вроде Burisma активно развивают сервисное направление, преимущественно для себя. Логично ожидать развития у сервисных предприятий, на услуги которых в Украине оживился спрос.

К примеру, буровая компания «Укрбурсервис» в 2016 году завершила покупку буровой SL 2500T-AC-650 производства отечественной компании Discovery Drilling Equipment. Это самая мощная буровая установка в Украине на сегодняшний день. А «Спецмехсервис» приобрел за $3 млн в компании «Эста Велл Сервисез» мобильный буровой станок XJ40 китайского производства грузоподъемностью 220 т, а также за $1,5 млн - тампонажный флот фирмы КATT. Кроме того, компания намерена приобрести тяжелую буровую. Другая сервисная компания - «Регион» - приобрела новую гидравлическую систему верхнего привода производства X-treme Energy Group грузоподъемностью 350 т. В январе 2017 года модернизированная буровая приступила к бурению скважины глубиной 5 630 м на Семиренковском месторождении, заказчик - «Нефтегаздобыча».

«Диамент», представляющий польскую сервисную компанию Exalo, завез из Польши тяжелый буровой станок грузоподъемностью 450 т для работ в Украине. В январе начато бурение на Сахалинском месторождении, заказчик - «Укрнефтебурение». Компания «Энергофинанс» приобрела буровую установку на 450 т, и в I квартале 2017 года она будет готова к работе в Украине.

Уверенно можно сказать одно - спрос на высокотехнологичные решения растет пропорционально интересу к газовому рынку. Компании предпочитают сервисные работы с посуточной ставкой вместо обыденного «под ключ». Верхний привод - не роскошь, а необходимость. Планку подняли, теперь дело за украинскими сервисными компаниями, а также за их способностью к техническому переоснащению и соответствующему обучению сотрудников. Сегодня появилась возможность начать историю развития украинских сервисных компаний.
 

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12:41 Со­вет ЕС утвер­дил по­ло­же­ние о без­ви­зо­вом ре­жи­ме с Гру­зи­ей для крат­ко­сроч­ных по­ез­док

09:10 С 1900 го­да наи­боль­ший до­ход при­нес­ли ак­ции ком­па­ний из ЮАР, Ав­стра­лии и США

08:56 Трамп под­пи­сал указ о со­кра­ще­нии го­су­дар­ствен­но­го ре­гу­ли­ро­ва­ния

08:48 "Ведомости": Кремль тре­бу­ет от биз­не­са от­че­тов о чув­стви­тель­ных со­бы­ти­ях

07:41 Баф­фет: финан­со­вые кон­суль­тан­ты обо­шлись кли­ен­там в $100 млрд на­прас­ных трат за 10 лет

24.02 США-Ки­тай: как Пе­ки­ну уда­лось вы­иг­рать пер­вый ра­унд

24.02 Пре­мьер Вен­грии ата­ку­ет об­ще­ствен­ные ор­га­ни­за­ции

24.02 Ки­тай раз­ви­ва­ет соб­ствен­ную циф­ро­вую ва­лю­ту

24.02 Трамп на­ме­рен рас­ши­рить ядер­ный ар­се­нал США

24.02 Мар­ти­на Шуль­ца об­ви­ня­ют в финан­со­вых на­ру­ше­ни­ях

24.02 По­ли­ция: бра­та Ким Чен Ына уби­ли бо­е­вым отрав­ля­ю­щим ве­ще­ством VX

24.02 Трамп под­твер­дил пла­ны вве­де­ния на­ло­га для ком­па­ний, вы­во­дя­щих про­из­вод­ство

23.02 Ниж­няя па­ла­та пар­ла­мен­та Ни­дер­лан­дов одоб­ри­ла ас­со­ци­а­цию Укра­и­ны с ЕС

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09:39 Же­то­ны в ки­ев­ском мет­ро бу­дут изъ­яты из обо­ро­та до кон­ца го­да

24.02 В Ки­е­ве боль­ше не бу­дут де­лать ямоч­ный ре­монт до­рог

23.02 В Ки­е­ве не спе­шат вы­во­дить из те­ни пар­ко­воч­ный биз­нес

22.02 Ки­ев­ля­нам от­кро­ют но­вые дан­ные о стро­я­щем­ся жи­лье

21.02 Па­е­вые взно­сы за­строй­щи­ков Ки­е­ва в 2016г вы­рос­ли вдвое

16.02 Укра­и­на в "Ин­дек­се эко­но­ми­че­ской сво­бо­ды-2017" при­ба­ви­ла 1,3 бал­ла, но опу­сти­лась на 166-е ме­сто

16.02 Ки­ев на­ме­рен до­го­во­рить­ся с При­ват­бан­ком о со­зда­нии вир­ту­аль­ной кар­точ­ки ки­ев­ля­ни­на

10.02 Ко­мис­сия Ки­ев­со­ве­та под­дер­жа­ла идею пе­ре­име­но­ва­ния стан­ции сто­лич­но­го мет­ро "Петровка" в "Почайну"

07.02 В при­го­ро­де Ки­е­ва про­блем­ным мо­жет ока­зать­ся каж­дый пя­тый стро­я­щий­ся дом

06.02 Бор­ща­гов­скую ли­нию ки­ев­ско­го ско­рост­но­го трам­вая мо­гут про­длить до ст. мет­ро "Дво­рец спорта" - КГГА

02.02 Но­вое пред­ло­же­ние офи­сов Ки­е­ва в 2016г со­ста­ви­ло 38 тыс. кв. м, ва­кант­ность сни­зи­лась до 14,4% - Colliers International

02.02 Не­мец­кие спе­ци­а­ли­сты изу­ча­ют во­про­сы за­вер­ше­ния стро­и­тель­ства По­доль­ско-Вос­кре­сен­ско­го мо­ста

02.02 Ре­фор­ми­ро­ва­ние экс­трен­ной ме­ди­ци­ны в Укра­ине про­длит­ся пять лет

01.02 Мет­ро на Ви­но­гра­дарь обе­ща­ют по­стро­ить к 2019 го­ду

01.02 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: ян­варь 2017 г.

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16:35 Со­зда­ние ан­ти­кор­руп­ци­он­но­го су­да в Укра­ине не­це­ле­со­об­раз­но - гла­ва Вер­хов­но­го су­да

15:26 Че­ты­ре при­чи­ны, по­че­му Ляш­ко не станет спи­ке­ром

15:09 Экс-пре­мьер Яце­нюк не на­ме­рен пре­тен­до­вать на долж­ность гла­вы НБУ, - де­пу­тат Ра­ды Сю­мар

14:53 По­че­му "ватные" СМИ ис­пу­га­лись док­три­ны ин­фор­ма­ци­он­ной без­опас­но­сти Укра­и­ны

12:43 Со­вет ЕС одоб­рил ме­ха­низм при­оста­нов­ки без­ви­зо­во­го ре­жи­ма

10:37 Ко­гда за­хват ДФС бу­дет иметь смысл

10:26 НБУ от­ри­ца­ет уволь­не­ние Гон­та­ре­вой

07:32 Ле­шек Баль­це­ро­вич: Укра­ин­ская оп­по­зи­ция го­раз­до ху­же вла­сти

24.02 По­че­му Зме­и­но­му не гро­зит за­хват

24.02 Бои под Ав­де­ев­кой. Где ВСУ мо­гут от­бро­сить тер­ро­ри­стов от ДФС

24.02 Да­же ес­ли ру­ко­во­ди­те­ли ОРДЛО "национализируют" пред­при­я­тия, за­бло­ки­ро­ван­ные Се­мен­чен­ко, на­ла­дить сбыт их про­дук­ции они не смо­гут

24.02 По­сле мно­го­днев­но­го за­ти­шья в зоне про­ве­де­ния АТО сно­ва ста­ло жар­ко, при­чем, по­чти по всей ли­нии раз­гра­ни­че­ния

24.02 До­нец­кие диа­ло­ги. "За­хар­чен­ко те­перь да­же се­па­ры от­кро­вен­но поносят"

23.02 По­че­му про­власт­ный ауди­тор НАБУ луч­ше оп­по­зи­ци­он­но­го

23.02 Ниж­няя па­ла­та пар­ла­мен­та Ни­дер­лан­дов одоб­ри­ла ас­со­ци­а­цию Укра­и­ны с ЕС

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16:58 BlackBerry Mercury пред­став­лен офи­ци­аль­но под име­нем KEYone

16:28 Alcatel A5 LED — пер­вый в ми­ре смарт­фон с ин­тер­ак­тив­ной LED-крыш­кой

14:34 Ком­па­ния Peugeot сде­ла­ла бес­пи­лот­ник с бе­тон­ным по­лом

13:16 Huawei P10 и P10 Plus пред­ста­ли в не­обыч­ном зе­лё­ном цве­те

12:11 Ком­па­ния Sony пред­ста­ви­ла Xperia XZ Premium, XZs, XA1 и XA1 Ultra

08:37 В Бар­се­лоне пред­став­лен смарт­фон LG G6

07:30 Пред­став­лен те­ле­фон Nokia 3310

24.02 На раз­гон до 100 км/ч элек­три­че­ско­му су­пер­ка­ру Elextra по­тре­бу­ет­ся ме­нее 2,3 се­кун­ды

23.02 CrucialTec пред­ста­ви­ла тех­но­ло­гию рас­по­зна­ва­ния не­сколь­ких от­пе­чат­ков паль­цев на дис­плее смарт­фо­на

23.02 Что пло­хо­го в том, чтобы укра­шать свое ра­бо­чее ме­сто?

23.02 "Кадилаки" на­учат­ся за­по­ми­нать пред­по­чте­ния во­ди­те­лей

22.02 Как за­ра­бо­тать на еде, ни­че­го не го­то­вя

22.02 Це­на смарт­фо­на Honor 8 Lite с Kirin 655, Android 7 и 12МП ка­ме­рой на­чи­на­ет­ся с от­мет­ки $160

22.02 Uber на­чал ис­поль­зо­вать бес­пи­лот­ные так­си в двух го­ро­дах США

22.02 Вос­ста­нов­лен­ные Samsung Galaxy Note7 бу­дут осна­щать­ся ак­ку­му­ля­то­ра­ми мень­шей ем­ко­сти

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17:56 До­би­ва­е­тесь по­вы­ше­ния? Сна­ча­ла по­го­во­ри­те с ком­пью­те­ром

23.02 Что пло­хо­го в том, чтобы укра­шать свое ра­бо­чее ме­сто?

22.02 Как за­ра­бо­тать на еде, ни­че­го не го­то­вя

20.02 Билл Гейтс пред­ло­жил вве­сти на­лог на труд ро­бо­тов

17.02 Apple де­ся­тый раз под­ряд воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых ува­жа­е­мых ком­па­ний

17.02 Как Йо­си­ко Си­но­ха­ра за­ра­бо­та­ла мил­ли­ард дол­ла­ров

15.02 YouTube рас­торг кон­тракт с са­мым бо­га­тым ви­де­об­ло­ге­ром вслед за Disney

15.02 Слиш­ком боль­шая зар­пла­та — при­чи­на, из-за ко­то­рой Google по­ки­ну­ли ве­те­ра­ны, ра­бо­тав­шие над про­ек­том бес­пи­лот­но­го ав­то­мо­би­ля

10.02 Хо­ти­те за­ра­ба­ты­вать боль­ше? Ра­бо­тай­те мень­ше

08.02 Сте­ре­гу­щий день­ги: Фран­сис­ко Фер­нан­дес от­ве­ча­ет за со­хран­ность при­мер­но 4 трлн дол­ла­ров

07.02 Луч­шая ав­то­мо­биль­ная ре­кла­ма фина­ла NFL

01.02 Google обо­гна­ла Apple и ста­ла са­мым до­ро­гим брен­дом в ми­ре в 2016 г. - Brand Finance

24.01 Не­на­ви­ди­те свой офис? Пу­сти­те в не­го при­ро­ду

23.01 Имей­те в ви­ду: да­же раз­бо­га­тев, вы вряд ли от­ка­же­тесь от ра­бо­ты

20.01 Бу­дем ли мы жить до 100 лет - и ра­бо­тать всю жизнь?

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По­че­му "ватные" СМИ ис­пу­га­лись док­три­ны ин­фор­ма­ци­он­ной без­опас­но­сти Укра­и­ны

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