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Благодаря чрезвычайным мерам удалось стабилизировать энергосистему и минимизировать потребление антрацитового угля, - Насалик
12:32 24.02.2017 |
Потребление угля антрацитовой группы сократилась с 36 тыс. тонн до 12 тыс. тонн. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в Верховной Раде.
Как передает корреспондент LIGA.net, министр отметил, что главная задача введения временных чрезвычайных мер в энергетике - уменьшение генерации угля антрацитовой группы. "Нам удалось снизить генерацию угля антрацитовой группы с 36 тыс. тонн до 12 тыс. тонн", - сообщил Насалик.
Он добавил, что вклад атомной энергии в прогнозном балансе на март составляет 59%.
По словам Насалика, без принятых мер сегодня в стране были бы уже веерные отключения. "30 день идет блокада, сама методика подготовки складов теплогенераций предусматривает их запасы на 30-дневный срок, то есть на сегодняшний день на Украине должны быть веерные отключения", - сказал министр.
Он отметил, что благодаря чрезвычайным мерам правительства удалось стабилизировать энергосистему и минимизировать потребление антрацитового угля.
Напомним, с 17 февраля Кабинет министров Украины ввел временные чрезвычайные меры на рынке электрической энергии.
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|Благодаря чрезвычайным мерам удалось стабилизировать энергосистему и минимизировать потребление антрацитового угля, - Насалик
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