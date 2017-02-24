Потребление угля антрацитовой группы сократилась с 36 тыс. тонн до 12 тыс. тонн. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в Верховной Раде.

Как передает корреспондент LIGA.net, министр отметил, что главная задача введения временных чрезвычайных мер в энергетике - уменьшение генерации угля антрацитовой группы. "Нам удалось снизить генерацию угля антрацитовой группы с 36 тыс. тонн до 12 тыс. тонн", - сообщил Насалик.

Он добавил, что вклад атомной энергии в прогнозном балансе на март составляет 59%.

По словам Насалика, без принятых мер сегодня в стране были бы уже веерные отключения. "30 день идет блокада, сама методика подготовки складов теплогенераций предусматривает их запасы на 30-дневный срок, то есть на сегодняшний день на Украине должны быть веерные отключения", - сказал министр.

Он отметил, что благодаря чрезвычайным мерам правительства удалось стабилизировать энергосистему и минимизировать потребление антрацитового угля.

Напомним, с 17 февраля Кабинет министров Украины ввел временные чрезвычайные меры на рынке электрической энергии.