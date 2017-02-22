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В 2016 Украина импортировала 10,9 млрд куб. м газа на $2,2 млрд, - Госстат
15:11 21.02.2017 |
В 2016 году Украина импортировала 10 904,577 млн куб. м природного газа на сумму 2 190,823 млн долларов (средняя цена - 200,91 долларов/тыс. куб. м).
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передают Українські Новини.
По сравнению с 2015 годом Украина сократила импорт газа на 33,7%, или на 5 550,372 млн куб. м, в денежном исчислении затраты на импорт сократились в 2 раза с 4 507,207 млн долларов до 2 190,823 млн долларов.
Весь газ в 2016 году импортировался из Европы (из России импорт приостановлен с 25 ноября 2015).
Больше всего газа было импортировано у контрагентов из Швейцарии - 3 216,124 млн куб. м на 654,806 млн долларов (средняя цена - 203,6 долларов/тыс. куб. м).
Второй страной стала Германия - 2 547,607 млн куб. м на 507,426 млн долларов (средняя цена 199,2 долларов/тыс. куб. м), третьей - Франция с объемом 1 992,167 млн куб. м и стоимостью 397,06 млн долларов (средняя цена - 199,3 долларов/тыс. куб. м).
От контрагентов из Великобритании в 2016 году было получено 792,189 млн куб. м за 166,702 млн куб. м (средняя цена 210,43 долларов/тыс. куб. м), из Польши - 751,376 млн куб. м за 147,347 млн долларов (средняя цена 196,1 долларов/тыс. куб. м), из Италии - 580,345 млн куб. м за 117,5 млн долларов (средняя цена 202,5 долларов/тыс. куб. м), из Австрии - 479,599 млн куб. м за 91,094 млн долларов (средняя цена 190 долларов/тыс. куб. м).
От контрагентов из Люксембурга импортировано 195,936 млн куб. м за 42,176 млн долларов (средняя цена 215,3 долларов/тыс. куб. м), из Венгрии - 170,173 млн куб. м за 31,584 млн долларов (средняя цена 185,6 долларов/тыс. куб. м), из Чехии - 151,77 млн куб. м за 29,089 млн долларов (средняя цена 191,66 долларов/тыс. куб. м).
От контрагентов из Словакии было импортировано 16,397 млн куб. м за 3,877 млн долларов, из Норвегии - 7,409 млн куб. м за 1,489 млн долларов, из Мальты - 3,524 млн куб. м за 674,9 тыс. долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году, по данным Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", частные компании импортировали суммарно 2,9 млрд куб. м природного газа, что в общей структуре импорта составило 26%.
Остальной объем газа в этот период - 8,2 млрд куб. м - был импортирован государственным НАК "Нефтегаз Украины" (доля в импорте 74%).
В частности, в 1-м квартале 2016 доля частных компаний в импорте газа составила 23,3% (импортировали 0,62 млрд куб. м), во 2-м квартале - 100% (импортировали 0,357 млрд куб. м, при этом НАК газ не импортировал), в 3-м квартале - 20,2% (0,67 млрд куб. м.), в 4-м квартале - 26,04% (1,25 млрд куб. м).
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