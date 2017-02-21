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Топливно-энергетический комплекс
Украина использовала из ПХГ 6,1 млрд куб. м газа за 130 суток отопительного сезона
07:39 20.02.2017 |
Украина за 130 суток отопительного сезона (с 12 октября 2016 по 18 февраля 2017) использовала из подземных хранилищ 6 124,32 млн куб. м природного газа, сократив таким образом запасы до 8 607,7 млн куб. м.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.
С начала отопительного сезона 2016-2017 годов Украина использовала из ПХГ на 8,2%, или на 546,77 млн куб. м газа меньше, чем на аналогичную дату предыдущего отопительного периода (за период с 30 октября 2015, когда нетто-отбор превысил нетто-закачку, и по 18 февраля 2016).
По состоянию на 18 февраля, в ПХГ находилось 8 607,7 млн куб. м, что на 17,14%, или на 1 780,18 млн куб. м, меньше, чем на 18 февраля 2016 года.
ПХГ "Укртрансгаза" заполнены на 27,8%.
За первые 18 дней февраля Украина использовала из ПХГ 1 276,79 млн куб. м, собственная добыча за этот период составила 1 023,66 млн куб. м, импорт - 865,732 млн куб. м.
Транзит газа с начала февраля составил 5,168 млрд куб. м (из них 233,9 млн куб. м - в Молдову).
Как сообщали Українські Новини, Украина вошла в 2017 год с запасами газа в ПХГ в объеме 11 949,63 млн куб. м, что на 13,9% (на 1 928,53 млн куб. м) меньше, чем было 1 января 2016 (13 878,16 млн куб. м).
"Нефтегаз Украины" отмечает, что имеющихся в ПХГ запасов газа достаточно для прохождения отопительного сезона.
По расчетам компании, на конец отопительного сезона в ПХГ должно оставаться 8 млрд куб. м при допустимом значении в 5 млрд куб. м.
Активный отбор газа из ПХГ в отопительном сезоне 2015-2016 годов "Укртрансгаз" начал 30 октября 2015 года (тогда запасы составляли 17 064,1 млн куб. м газа) и закончил 6 апреля 2016 (с запасами 8 437,5 млн куб. м).
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