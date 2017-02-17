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Топливно-энергетический комплекс
ДТЭК не видит смысла в переводе своих ТЭС с сжигания угля антрацитовой группы на газовую
18:09 17.02.2017 |
Компания "ДТЭК Энерго" не видит смысла в переоборудовании энергоблоков своих теплоэлектростанций (ТСЭ) с целью перехода на сжигание угля газовой группы, вместо антрацитовой.
Об этом в эфире "Радио Вести" сказал директор по генерации электроэнергии Сергей Куриленко, передают Українські Новини.
"Да, совершенно верно, мы в этом глубоко убеждены, поэтому мы не делаем активных действий в этом направлении", - ответил он на вопрос ведущего "Получается, что смысла переходить вообще нет? Сегодня система оптимальная?".
По словам Куриленко, ДТЭК изучал возможность такого переоборудования и пришел к выводу, что для такой модернизации потребуется 3-4 года и более 100 млн гривен инвестиций на каждый блок.
"ДТЭК первый, кто изучил этот вопрос детально: первое - это долго по времени, чтобы переоборудовать наши блоки потребуется 3-4 года; второе - это то, что достаточно дорого переоборудовать, это более 100 млн гривен и с учетом инфляции, наверное, сегодня уже другая цифра. Надо понимать, что источник финансирования данных модернизаций не определен, и, возможно, это ляжет на конечную цену электроэнергии для потребителя", - отметил он.
Менеджер ДТЭК подчеркнул, что в Украине нет профицита угля марки "Г" и если все 7 антрацитовых ТЭС будут переведены на сжигание такой марки угля, его дополнительно в год потребуется порядка 8,5 млн тонн.
Как сообщали Українські Новини, по результатам заседания СНБО Президент Петр Порошенко заявил, что приветствует перевод энергоблоков теплоэлектростанций с антрацита на газовый уголь.
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