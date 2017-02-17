Вступившие в силу по решению правительства чрезвычайные меры на рынке электроэнергетики, введенные из-за блокады поставок угля антрацита, позволят не допустить отключений электроэнергии и работать с теми запасами топлива, которые были сформированы до блокады. Об этом журналистам сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я все сделаю, чтобы не допустить отключений электроэнергии. Но мы понимаем, что если угля не будет, запасы уменьшатся, у нас другого выхода не будет. И потому мы и ввели чрезвычайные меры в электроэнергетике, чтобы работать на тех запасах, которые мы очень качественно сформировали, и я хочу это подчеркнуть", - сказал он.

Премьер еще раз отметил, что выступает против блокады, которая приводит к остановке предприятий и проблемам с поставками тепла и электроэнергии гражданам Украины. Но при этом он полностью поддерживает стремление навести порядок на линии разграничения и побороть контрабанду.

"Надо повысить контроль, чтобы контрабанды не было", - отметил глава правительства, подчеркнув, что такой контроль должен быть не только на линии разграничения, но и на всех участках госграницы.

Как сообщал УНИАН, решение о введении чрезвычайных мер на рынке электроэнергии было разработано Министерством энергетики и угольной промышленности Украины и представлено в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба в понедельник, 13 февраля. В среду, 15 февраля, Кабмин на экстренном заседании принял решение о введении чрезвычайных мер на рынке электроэнергии, которые позволили бы войти в режим экономии угля антрацитовой группы. По информации вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко, инструкции по энергопотреблению уже переданы на места, и к нарушителям ежесуточных режимов энергопотребления могут быть применены штрафные санкции.

Чрезвычайная ситуация в украинской энергетике была во многом обусловлена объявленной в январе блокадой поставок в Украину антрацита с не подконтрольных украинским властям территорий. Несмотря на то, что добыча угля велась силами компаний, зарегистрированных в Украине, отгрузка и поставка их продукции фактически остановилась. С 10 февраля уголь не поступает на тепловые станции и предприятия металлургии, что грозит остановкой производства тепла, электроэнергии, а также срывом производственных контрактов и сокращением доходов металлургических компаний.