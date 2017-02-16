"Нафтогаз Украины" не ведет переговоров с "Газпромом" о возобновлении закупок газа из РФ, сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью агентству Bloomberg.

"Переговоров нет", - сказал Витренко. Он отметил, что обе стороны ждут решения Стокгольмского арбитража по взаимным искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по поставкам и транзиту газа.

Украина может импортировать газ из ЕС через Польшу, Словакию и Венгрию. В настоящий момент Украина даже не использует все доступные мощности по импорту газа, отметил Витренко. "Венгрия - наименее используемый маршрут, и даже мощности Eustream (оператор ГТС Словакии - ред.) не полностью задействованы", - сказал он.

Также "Нафтогаз" в 2017 году инвестирует более 1 миллиарда долларов в наращивание собственной добычи газа. Компания планирует увеличить добычу газа в 2017 году на 5% и на 10% в 2018 году.

Правительство Украины в среду приняло решение о введении на месяц чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. Согласно решению правительства, при необходимости будут применяться веерные отключения электроэнергии. Дефицит антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях, возник после начала блокады радикалами грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей. Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик в понедельник сообщил, что альтернативой углю из Донбасса может быть только импорт угля или газа из РФ. Представитель Минэнерго РФ говорил РИА Новости, что РФ готова поставлять газ на Украину. Для этого "Нафтогаз" должен обратиться в "Газпром".

Украина в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону и закачивала в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа на уровне 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года.