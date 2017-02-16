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Чрезвычайные меры в энергетике Украины вступят в действие с 17 февраля
10:47 16.02.2017 |
Чрезвычайные меры в энергетике, предусмотренные распоряжением Кабинета министров Украины №103-р от 15 февраля, вступят в действие с пятницы, 17 февраля.
Соответствующий документ официально обнародован в выпуске газеты "Урядовый курьер" в четверг.
Согласно распоряжению, в период действия чрезвычайных мер НЭК "Укрэенерго" обязана определить допустимый уровень снижения резерва энергогенерирующих мощностей; установить требования по составу оборудования ТЭС в разрезе энергоблоков; при необходимости и по согласованию с Минэнергоугля - применять графики аварийных отключений (ГАО).
В свою очередь, ГП "Энергорынок" необходимо разработать графики нагрузки энергосистемы с учетом требований "Укрэнерго" по составу оборудования ТЭС; обеспечить начисление платежей за электроэнергию ее производителям (работающим по ценовым заявкам), для которых зафиксированы графики и объемы производства, по предельной цене системы.
Кроме того, НАЭК "Энергоатом" обязана обеспечить частичную разгрузку отдельных блоков АЭС в выходные и праздничные дни при необходимости.
Как сообщалось со ссылкой на министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, распоряжение о чрезвычайных мерах в энергетике предусматривает снижение минимум на 500 МВт "горячего" резерва энергомощностей ГК ТЭС, который необходим на случай внеплановой остановки атомных энергоблоков.
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