Кабинет министров Украины на заседании во вторник не рассматривал вопрос введения чрезвычайного положения в энергетике.

"Нет, вопрос сегодня не рассматривался", - сказал журналистам после заседания вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

По его словам, по результатам заседания Энергетического штаба в понедельник были предложены меры для обеспечения стабильности энергосистемы страны и уменьшения потребления угля с 28 тыс. тонн до 20 тыс. тонн, а министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику было поручено проработать данные меры.

"Население было защищено с точки зрения энергоснабжения и тепла. Я думаю, что день-два такого большого значения не имеют, но самое главное - процесс антикризисных мер уже запущен", - сказал Г.Зубко.