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Топливно-энергетический комплекс
Минэнерго исключает импорт электроэнергии из России даже для покрытия дефицита
07:38 14.02.2017 |
Министерство энергетики и угольной промышленности исключает импорт электроэнергии из России для покрытия дефицита в энергосистеме Украины, который может быть вызван отсутствием антрацитового угля для работы теплоэлектростанций. Об этом в эфире телеканала ICTV сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передают Українські Новини.
"Когда у нас была кризисная ситуация в мае 2016 и мы хотели получить (аварийную помощь электроэнергией) - а это между всеми соседями (странами-соседями Украины) заключается соглашение об аварийной помощи, то есть это обязательство всех, - нам в этом отказали. Я более чем уверен, что импорт электроэнергии из России даже не стоит рассматривать, потому что не будет его у нас, и мы сделаем все для того, чтобы отказаться от этой позиции", - сказал министр.
Насалик уверен, что введение временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии позволит минимизировать риски возникновения дефицита мощности в Объединенной энергосистеме Украины.
Как сообщали Українські Новини, 13 февраля Минэнерго инициировало введение чрезвычайного положения на рынке электроэнергии из-за прекращения поставок антрацита.
По информации национальной энергетической компании "Укрэнерго", запасов антрацита на теплоэлектростанциях хватит для стабильной работы энергосистемы на 40 суток.
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