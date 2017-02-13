Антикризисный энергетический штаб предлагает Кабинету министров Украины ввести режим чрезвычайной ситуации в энергосистеме страны.

Соответствующее решение было принято на заседании энергоштаба, посвященному рассмотрению проблемных вопросов в энергетической отрасли, а также состоянию прохождения предприятиями ТЭК осенне-зимнего периода 2016/2017 в Киеве в понедельник.

Как сообщалось, ранее на этом же заседании с соответствующей инициативой выступил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

По его словам, перечень чрезвычайных мероприятий, в частности, будет включать минимизацию использования ТЭС, работающих на антраците.

В свою очередь, глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сообщил, что на сегодня запасы антрацита на складах ТЭС составляют 842 тыс. тонн (неделей ранее 858 тыс. тонн - ИФ) и этих запасов хватит на 40 суток работы.

"Но нужно учитывать, что на разных станциях ситуация отличается от 14 до 100 суток", - отметил он.

Как сообщалось, в конце января ветераны АТО и народные депутаты заблокировали ветку железной дороги Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горское - Золотое для пресечения торговли с незаконными вооруженными формированиями. Блокпост блокады получил название "Редут Богдана". Позднее была заблокирована станция Светланово.

Прокуратура 26 января открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области на линии разграничения по ч.1 ст.279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций).

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ Украины в течение января 2017 года уменьшились на 5,5% (на 113,3 тыс. тонн) и к 1 февраля составили 1 млн 948,2 тыс. тонн. В том числе к 1 февраля-2017 запасы углей Г+Д составили 905,9 тыс. тонн (1,038 млн тонн - к 1 января-2017), АШ+Т - 1 млн 42,3 тыс. тонн (1 млн 23,5 тыс. тонн - к 1 января-2017).

