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Топливно-энергетический комплекс
С 12 октября 2016 по 11 февраля Украина сократила запасы газа в ПХГ на 38,6% до 9 млрд куб. м
07:59 13.02.2017 |
Украина за 123 суток отопительного сезона (с 12 октября 2016 по 11 февраля 2017) сократила запасы природного газа в подземных хранилищах на 38,61%, или на 5 688,02 млн куб. м, до 9 044 млн куб. м.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.
С начала отопительного сезона 2016-2017 годов Украина использовала из ПХГ на 11,76%, или на 757,89 млн куб. м газа меньше, чем на аналогичную дату предыдущего отопительного периода (за период с 30 октября 2015, когда нетто-отбор превысил нетто-закачку и по 11 февраля 2016).
По состоянию на 11 февраля в ПХГ находилось 9 044 млн куб. м, что на 14,78%, или на 1 569,05 млн куб. м, меньше, чем на 11 февраля 2016 года.
ПХГ "Укртрансгаза" заполнены на 29,2%.
За первые 11 дней февраля Украина использовала из ПХГ 840,54 млн куб. м, в частности, 1-3 февраля суточный отбор составлял 91-70 млн куб. м/сутки, затем с 4 по 6 февраля 52-58 млн куб. м/сутки, а начиная с 7 февраля, в связи с резким снижением температуры, увеличился до 84-91 млн куб. м/сутки.
За 11 дней февраля собственная добыча составила 623,6 млн куб. м, импорт - 519,4 млн куб. м.
Транзит газа с начала февраля составил 3,2 млрд куб. м (из них 143,6 млн куб. м - в Молдову).
Как сообщали Українські Новини, Украина вошла в 2017 год с запасами газа в ПХГ в объеме 11 949,63 млн куб. м, что на 13,9% (на 1 928,53 млн куб. м) меньше, чем было 1 января 2016 (13 878,16 млн куб. м).
"Нефтегаз Украины" отмечает, что имеющихся в ПХГ запасов газа достаточно для прохождения отопительного сезона.
По расчетам компании, на конец отопительного сезона в ПХГ должно оставаться 8 млрд куб. м при допустимом значении в 5 млрд куб. м.
Активный отбор газа из ПХГ в отопительном сезоне 2015-2016 годов "Укртрансгаз" начал 30 октября 2015 года (тогда запасы составляли 17 064,1 млн куб. м газа) и закончил 6 апреля 2016 (с запасами 8 437,5 млн куб. м).
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