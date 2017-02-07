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Украинские предприятия в январе импортировали газ по средней цене $229,5/тыс. куб. м - МЭРТ
19:44 07.02.2017 |
Украинские предприятия в январе 2017 года импортировали газ по средней цене 6 тыс. 32,85 грн, или $229,51 за 1 тыс. куб. м, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).
В январе-2016 цена импорта газа составляла $231,41 (5542,82 грн), в феврале - $200,39 (5352,03 грн), в марте - $198,57 (5292,39 грн), в апреле - $188,08 (4795,87 грн), в мае - $181,5 (4595,1 грн), в июне - $184,3 (4 тыс. 595,21 грн), в июле - $210,88 (5 тыс. 233,264 грн), в августе - $199,1 (4 тыс. 981,339 грн), в сентябре - $199,61 (5 тыс. 255,29 грн), в октябре - $180,55 (4 тыс. 652,17 грн), в ноябре - $188,93 (4 тыс. 866,34 грн), в декабре - $230,01 (6 тыс. 6,66 грн).
Ранее главный коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко отмечал, что публикуемая МЭРТ средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.
Кроме того, по данным МЭРТ, фактическая цена реализации нефти и конденсата, которая используется при определении платы за недропользование, в январе 2017 года составила 10506,69 грн/тонна, что на 1,6% (на 160,96 грн/тонна) больше, чем в декабре-2016.
В январе 2016 года фактическая цена реализации нефти и газоконденсата составила 5387,18 грн/тонна, в феврале - 6066,99 грн/тонна, в марте - 7003,99 грн/тонна, в апреле - 7319,43 грн/тонна, в мае - 8185,88 грн/тонна, в июне - 8451,23 грн/тонна, в июле - 7919,33 грн/тонна, в августе - 8376,48 грн/тонна, в сентябре - 8327,69 грн/тонна, в октябре - 8965,58 грн/тонна, в ноябре - 8224,87 грн/тонна, в декабре - 10345,73 грн/тонна.
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