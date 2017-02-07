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В Украине за прошлый год увеличилась мощность объектов возобновляемой энергетики в 4 раза - Госэнергоэффективности
12:10 06.02.2017 |
Установленная мощность объектов возобновляемой энергетики в Украине в 2016 году увеличилась в 4 раза, или на 120 МВт, по сравнению с 2015 годом.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности).
Согласно сообщению, по состоянию на 1 января 2017 года установленная мощность объектов возобновляемой энергетики в Украине (без учета временно оккупированных территорий и АР Крым), которые работают по «зеленому» тарифу, составляет 1117,7 МВт.
«В 2016 году было введено 120,6 МВт мощности объектов электроэнергетики, которые работают по «зеленому» тарифу (в 4 раза больше, чем за прошлый год), что характеризует восстановление темпов развития возобновляемой электроэнергетики», - говорится в сообщении.
Отмечается, что после почти двухлетнего затишья в секторах ветроэнергетики и биоэнергетики было введено 3 ветроэлектростанции общей мощностью 11,6 МВт и 1 электростанцию на биомассе мощностью 3,5 МВт.
Как сообщал УНИАН, количество домохозяйств,установивших солнечные панели на крышах своих домов, в 2016 году увеличилось в 4 раза по сравнению с показателем 2015 года – до 1,1 тыс. При этом объем мощности домашних солнечных панелей вырос почти в 7 раз - до 16,7 МВт в конце 2016 года с 2,2 МВт по состоянию на конец 2015 года.
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