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Топливно-энергетический комплекс
В январе Украина увеличила доход от экспорта электроэнергии на 53% до $21,6 млн
11:44 06.02.2017 |
В январе 2017 года Украина увеличила доход от экспорта электрической энергии на 53,4%, или на 7,51 млн долларов до 21,576 млн долларов по сравнению с январем 2016 года (в январе 2016 года Украина экспортировала электроэнергии на 14,066 млн долларов).
Об этом свидетельствуют таможенные данные Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.
В январе 2017 года 79,07% дохода от экспорта (17,061 млн долларов) пришлось на поставку электроэнергии в Венгрию, 20,93% (4,515 млн долларов) - в Польшу.
По сравнению с декабрем 2016 года доход от экспорта в январе увеличился на 51,1%, или на 7,298 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Украина увеличила экспорт электроэнергии на 10,9%, или на 395 млн кВт-час до 4 013,6 млн кВт-час по сравнению с 2015 годом (3 618,6 млн кВт-час).
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