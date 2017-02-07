В январе 2017 года Украина увеличила доход от экспорта электрической энергии на 53,4%, или на 7,51 млн долларов до 21,576 млн долларов по сравнению с январем 2016 года (в январе 2016 года Украина экспортировала электроэнергии на 14,066 млн долларов).

Об этом свидетельствуют таможенные данные Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.

В январе 2017 года 79,07% дохода от экспорта (17,061 млн долларов) пришлось на поставку электроэнергии в Венгрию, 20,93% (4,515 млн долларов) - в Польшу.

По сравнению с декабрем 2016 года доход от экспорта в январе увеличился на 51,1%, или на 7,298 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Украина увеличила экспорт электроэнергии на 10,9%, или на 395 млн кВт-час до 4 013,6 млн кВт-час по сравнению с 2015 годом (3 618,6 млн кВт-час).