Украина с начала стартовавшего 13 октября 2016 года отопительного сезона и по 4 февраля 2017-го снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 35% (на 5 млрд 152,11 млн куб. м) - до 9 млрд 579,92 млн куб. м.

По данным ПАО "Укртрансгаз", в частности, 4 февраля отбор составил 58,89 млн куб. м, а целом за 1-4 февраля - 304,63 млн куб. м (в среднем - 75,16 млн куб. м/сутки).

В январе-2017 из ПХГ было отобрано 2 млрд 101,84 млн куб. м (в среднем - 67,8 млн куб. м/сутки), в декабре-2016 - 1 млрд 568,64 млн куб. м (в среднем - 50,6 млн куб. м/сутки), в ноябре-2016 - 909,42 млн куб. м (30,31 млн куб. м/сутки).

Отбор газа из хранилищ год назад - 4 февраля 2016 года - составил 35,4 млн куб. м при запасах 10 млрд 914,7 млн куб. м, а два года назад - 4 февраля 2015 года - 45,3 млн куб. м при запасах 9 млрд 125,57 млн куб. м.

По состоянию на 4 февраля 2017 года газ импортировался в суточном режиме 47,859 млн куб. м (Словакия - 40,597 млн куб. м, Венгрия - 3,548 млн куб. м, Польша - 3,714 млн куб. м). Импорт газа со стороны РФ не осуществляется Украиной с 26 ноября 2015 года (http://utg.ua/still-alive/). В целом за 1-4 февраля импорт составил 184,146 млн куб. м.

Добыча газа в Украине 4 февраля составила 56,685 млн куб. м ("Укргазвыдобування" - 40,864 млн куб. м, "Укрнафта" - 3,337 млн куб. м, другие компании - 12,484 млн куб. м). В целом за 1-4 февраля внутренняя добыча составила 227,095 млн куб. м.

Транзит газа через ГТС Украины по итогам 1-4 февраля составил 1 млрд 170,138 млн куб. м, что соответствует месячному показателю около 8,2 млрд куб. м.

Как сообщалось, в НАК "Нафтогаз Украины" считают сформированные в подземных хранилищах запасы газа достаточными для прохождения отопительного сезона и заявляют, что располагают техническими возможностями для дополнительного импорта на случай суровой зимы. По расчетам НАК на конец отопительного сезона в хранилищах должно оставаться 7-8 млрд куб. м при допустимом значении в 5 млрд куб. м.

В 2016 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Отбор по итогам прошлого года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка - 6 млрд 388,74 млн куб. м.

Украина начала отбор газа из ПХГ в отопительный сезон 2015/2016 годах с 30 октября 2015 года при наличии запасов в объеме 17 млрд 064,1 млн куб. м газа, завершила его 6 апреля 2016 года с запасами 8 млрд 437,5 млн куб. м.

Украина начала отбор газа из ПХГ в отопительный сезон 2014/2015 гг. с 20 октября 2014 года при наличии запасов в объеме 16 млрд 749,6 млн куб. м газа, завершила его 10 апреля 2015 года с запасами 7 млрд 609,2 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

