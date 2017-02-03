В январе 2017 Украина, по оперативным данным Министерства энергетики и угольной промышленности, сократила потребление природного газа на 5,84%, или на 316,9 млн куб. м до 5 114,1 млн куб. м по сравнению с январем 2016 года.

Об этом свидетельствует баланс добычи, поступления и распределения газа за январь, передают Українські Новини.

В частности, промышленные потребители в январе сократили потребление на 4,56%, или на 49,9 млн куб. м до 1 046,01 млн куб. м.

Население и бюджетные учреждения сократили потребление на 5,74%, или на 145,5 млн куб. м до 2 388,5 млн куб. м.

Предприятия ТКЭ сократили потребление газа на 11,44%, или на 173,96 млн куб. м до 1 347,04 млн куб. м.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Украина сократила потребление газа на 4,1%, или на 1 366 млн куб. м до 32 361 млн куб. м.

В 2015 потребление газа составило 31,4 млрд куб. м, в 2014 - 39,7 млрд куб. м, в 2013 - 50,36 млн куб. м.